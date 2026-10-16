IKEA聖誕裝飾盒引爆話題 「惡靈古堡」電玩迷超嗨：還不買爆

每到特殊節目，各大賣場都會應景地推出相關商品或活動，藉此來吸引客源。知名瑞典家居品牌IKEA為了迎合即將到來的聖誕節，近日推出聖誕裝飾盒，沒想到因為外型和顏色與經典電玩遊戲「惡靈古堡」當中「保護傘公司」的標誌神似，引起網友們熱烈的討論，也成功地為商品行銷。

從IKEA在官方臉書貼出的照片看到，這款聖誕裝飾盒是一款有附蓋子的萬用罐，售價199元，採用紅白相間兩種顏色，可以裝餅乾、糖果和其他細小物品。蓋上蓋子後看起來就像馬戲團帳篷，不過最讓網友議論的卻是蓋子的外型。

由上往下看蓋子的造型是八角形，紅白顏色區隔開來，不少對於喪屍電玩遊戲與電影「惡靈古堡」喜愛的粉絲而言，一眼就聯想到這個造型和當中的「保護傘公司」標誌極為相似。在遊戲和電影裡，「保護傘公司」表面上是大型跨國製藥與多元企業，以「保護傘」之名向大眾宣稱「為人類提供保護與健康」，實際上暗中從事生化武器與病毒等基因工程研究，而其標誌就是紅、白相間的八角形圓盤圖案，形似一把由八個扇形組成的撐開的雨傘。

IKEA臉書小編還打趣地說被主管問為何要拍裝飾盒的蓋子，他語帶玄機地回答「網路上的人會懂」，掀起了網友們熱烈地討論，「靠，這還不買爆」、「我好想要」、「有點心動」、「是真有還是唬爛的？因為我會想買」、「應該只賣蓋子也會被買爆」。

其他留言更是歪樓搞笑，「T-Virus（T病毒）包含在內？」、「原來是保護傘關係企業啊⋯檢查上午來我家安裝的燈具跟廚具夾層有沒有病毒試管」、「所以賣場地下也有個秘密基地嗎？」、「在賣場內迷路的人都去哪裡了？」、「買回家打開就有喪屍病毒感染」、「這盒子⋯有裝螺旋狀的玻璃試管嗎？」、「確定不是萬聖節用的嗎？」、「拿來裝生化聖誕禮物剛剛好」。