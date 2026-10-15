不用去好市多搶了！全聯1.5公斤冷凍藍莓只要328元 網嗨：藍莓自由

冷凍藍莓近來成為不少民眾搶購的熱門商品，甚至有人為了買藍莓，特地跑到好市多（Costco）排隊。近日一名網友逛全聯時，意外發現一款1.5公斤裝的冷凍藍莓，售價只要328元，比好市多同類商品還便宜，甚至還不用搶。貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少人紛紛分享購買心得，更有人興奮表示「藍莓自由！」，不過，也有網友認為口感偏酸，評價相當兩極。

一名網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，分享自己在全聯發現的冷凍藍莓，表示「每包1.5公斤328元，似乎比好X多的還便宜，甚至不用搶？」由於當時貨架上只剩最後2包，他和老婆二話不說，直接全部買下，卻也好奇詢問「不知道好不好吃耶」。

從原PO分享的照片可見，這款冷凍藍莓產地為祕魯，每包重量1.5公斤，包裝標示免清洗、免解凍，開封後即可食用。換算下來，每100公克約21.9元，價格算是相當親民。

貼文曝光後，立刻吸引不少買過的網友分享心得，有人表示「大顆，酸甜都有」、「我都加鮮奶，不錯吃，前提是我對酸的接受度是OK的，這次想來加在蛋糕內」，也有人分享自己順利搶到貨的喜悅，高喊藍莓自由，並透露「好像貨源都在台中地區，不用再去好市多排隊等待，而且比好市多便宜」。

不過，這款冷凍藍莓的口味並非人人都埋單，有網友直言「滋味沒有很好」、「酸」，認為味道不如預期。另有人推薦全聯另一款350公克、售價168元的藍莓，表示「那一款還蠻大顆的，還不錯吃」，顯示消費者對於不同冷凍藍莓商品的喜好各有差異。

此外，近期冷凍藍莓話題持續延燒，也讓部分網友擔心又掀起搶購潮，忍不住哀號「拜託不要再燒藍莓了，好不容易才有點降下來買得到了」，還有人興奮留言「買到了！明天吃跟好市多分高下」，準備親自比較兩款冷凍藍莓的差異。