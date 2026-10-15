好市多牛奶倒出蟑螂？家長PO文求助反遭質疑 網揪1疑點：很難說

買回家的牛奶竟然倒出蟑螂？一名網友近日在臉書社團發文，表示孩子早上倒牛奶時，竟然發現一隻「小強」，讓他傻眼直呼該怎麼辦。沒想到，貼文曝光後，網友不但沒有聲援，反而紛紛質疑蟑螂的真正來源，認為可能是原本就躲在杯子裡，甚至提醒原PO，若沒有充分證據就指控產品有問題，恐怕引發爭議。

一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文，並附上一瓶牛奶的照片，表示「早上小孩倒牛奶倒出小強一隻，該怎麼辦？有人有經驗嗎？」突如其來的狀況讓原PO不知如何處理，因此上網求助，希望有人能分享類似經驗。

貼文曝光後，不少網友對蟑螂是否真的來自牛奶抱持懷疑態度，認為也有可能是蟑螂原本就藏在杯子裡，只是倒入牛奶時才意外發現，紛紛留言表示「有沒有可能是妳家的蟑螂躲在杯子裡」、「可能是你的杯子裡面就原本已經有蟑螂，只是你倒時沒有留意到」、「說不定是在杯子裡面沒注意到，這個真的很難說」。

也有眼尖網友注意到照片中的居家環境，留言詢問「照片裡是你家室內的灶台嗎？是的話其實蠻髒的，有沒有可能是妳家的蟑螂躲在杯子裡？」還有人表示，自己喝同款牛奶多年，從未遇過類似狀況，認為不能排除蟑螂原本就藏在杯中的可能性。

另有網友從產品包裝及生產流程提出疑問，「你知道這東西是無菌充填的嗎？」、「沒圖大家很難幫你」、「無小強無真相」，甚至有人直言「這真的沒人會相信」，認為光憑一張牛奶瓶的照片，難以判斷蟑螂究竟從何而來。

此外，部分網友也提醒，若要主張未開封的牛奶本身含有蟑螂，必須有更明確的證據，「沒開封的牛奶一開倒出一隻小強，這指控很嚴重」、「這樣沒證據，小心被告」、「指控很嚴重，要慎重，不然被廠商反告，情況會很糟糕」。