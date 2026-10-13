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物價回到20年前？必勝客推「披薩+飲料」只要55元 官方笑：確實違反常理

聯合新聞網／ 綜合報導
必勝客（Pizza Hut）。美聯社
必勝客（Pizza Hut）。美聯社

2026年竟然還能用55元買到披薩加飲料？必勝客近日推出限時優惠，夏威夷個人披薩搭配茉香柚茶只要55元，引發網友熱議，不少人直呼：「這價格跟茉香柚茶都回到20年前了吧！」

一名女網友昨（12）日在Threads發文表示，發現必勝客推出超低價套餐，忍不住驚呼：「不是欸，都2026年了還有55元的價格？」她也提醒，優惠只有短短4天，呼籲大家趕快下載APP搶便宜。

根據必勝客公布的活動資訊，這波優惠從10月12日至10月15日，原價115元的夏威夷個人披薩加茉香柚茶，下殺48折只要55元。活動限PK雙饗卡APP會員參加，結帳時輸入優惠碼「91115」即可享有優惠，每位會員每日限購1組，且須在線上結帳。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「我高中時吃個人披薩是超奢侈的事，現在居然55元就能吃到？」、「這價格跟茉香柚茶都回到20年前了吧，必須點起來」、「這看起來已經是買一個麵包配飲料當一餐了，價格也是滿合理的」。

也有人實際測試後證實優惠確實存在，提醒大家：「在APP裡輸入優惠碼91115就可以，要加賴的那種都是詐騙喔！」

不過，套餐口味選擇有限，有網友補充「口味只有夏威夷，餅皮可以加價換別款」，也有人認為「平日的大厚夏威夷比較划算，料很多」。

有趣的是，必勝客官方也現身留言區，幽默回應：「2026年還可以55元吃一餐，確實有點違反常理，但有些事情不用追根究柢，先吃比較重要，畢竟奇蹟只維持4天！」

披薩 必勝客 物價 套餐

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