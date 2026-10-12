好市多雞蛋「整盒破光」！他怒被人放回貨架 網見慘況揪疑點

逛好市多買雞蛋，回家打開竟是一場災難！一名網友近日抱怨，自己在美式賣場好市多（Costco）買了一盒雞蛋，沒想到帶回家後才發現裡面的雞蛋竟然破裂，懷疑是先前有消費者不慎弄破雞蛋，沒有通知工作人員，反而偷偷放回貨架，害得下一位買家得多跑一趟退貨。貼文曝光後，引來不少網友痛批「真的很缺德」，但也有人看了照片後提出不同看法，認為雞蛋可能是遭到重物擠壓，不一定是被摔破。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出一盒雞蛋破裂的照片，並以「惡劣的消費行為」表達不滿。他表示，懷疑先前有消費者不小心將整盒雞蛋摔破，卻沒有主動通報賣場人員，而是直接將雞蛋放回原位，導致其他不知情的顧客買回家後，才發現裡面的雞蛋早已破裂。

原PO氣憤表示，若真有人弄破雞蛋卻刻意隱瞞，不僅造成商品損壞，更讓無辜的消費者必須額外花時間返回賣場處理退貨。他無奈直呼：「您的惡劣行為讓無辜的人來回奔波」，更擔心以後買雞蛋時，難道每次都得打開盒子仔細檢查，才能安心結帳？

貼文曝光後，立刻引來不少網友共鳴，紛紛留言批評，「真的很缺德」、「太過分」、「好沒水準！」、「很夭壽」、「很多人都這樣，亂拆亂摔東西」，認為如果不小心弄壞商品，就應該立即告知賣場人員，而不是讓其他消費者承擔後果。

也有網友分享自己曾經遇過類似情況，「我也曾搬回一箱破蛋，心裡真的超氣的」、「我上星期也碰到，氣死，還要花時間去退貨」，直言買到破損商品不僅掃興，還要特地跑一趟賣場處理，實在讓人火大。

不過，也有眼尖網友看完照片後，認為原PO可能誤會了雞蛋破裂的原因，「這比較像是壓破，不是摔破」、「這看起來是被重壓」、「摔到外盒一定有凹痕，怎可能沒看到」，有人推測，雞蛋可能是在堆疊、搬運或其他過程中受到擠壓，未必是其他消費者摔破後偷偷放回。

另外，也有人質疑，目前並沒有證據能證明雞蛋是被其他顧客弄破，「你也只是推測」、「有沒有可能是工作人員不小心摔到的」、「這看起來像是壓破的，有沒有另外一種可能，是你自己壓破的？」認為在沒有確認破損原因前，不宜直接將責任歸咎於其他消費者。

至於該如何避免買到破蛋，不少網友分享自己的購物習慣，「我買蛋都會打開檢查」、「這種雞蛋不是可以打開來看嗎？」也有人指出，在國外超市購買雞蛋時，打開蛋盒確認有無破損相當常見，建議消費者結帳前先檢查商品外觀及內容物，避免回家後才發現問題。

另有網友提醒，如果在賣場內不小心打破雞蛋，應該直接通知工作人員協助處理，而不是將破損商品放回原位，「假設不小心打破蛋，就大方打開，把蛋放回原處，免得他人誤拿取才好」，也有人表示，賣場未必會要求顧客賠償，不需要因為擔心責任而隱瞞。