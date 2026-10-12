好市多人氣牛奶漲到269元！會員哀號「回不去了」：以前只要189元

物價漲不停，連每天早餐都可能喝到的牛奶也變貴了！美式賣場好市多（Costco）旗下自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）冷藏全脂牛乳，一直是許多會員的採購清單常客。不過，近日有網友發現，這款人氣牛奶一組2瓶的售價竟已漲到269元，讓他忍不住驚呼：「我還停留在249的價格」。貼文曝光後，立刻引發會員熱議，還有人回憶過去曾買到189元的價格，感嘆如今真的回不去了。

一名網友近日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，分享自己前往好市多購物時，意外發現科克蘭冷藏全脂牛乳已經變貴。他表示，因為太久沒有購買，印象中的價格仍停留在249元，沒想到如今一組竟要269元，讓他相當驚訝，忍不住發文感嘆：「漲價變成269了，太久沒買了，我還停留在249的價格」。

事實上，科克蘭冷藏全脂牛乳是好市多相當受歡迎的進口乳品，產地為美國，每瓶容量1.89公升，採2瓶一組販售，總容量達3.78公升。由於份量大，不少消費者會買來搭配早餐燕麥、沖泡咖啡，或用於製作料理及甜點。

根據商品資訊網站《今購百科》的價格紀錄，這款牛奶今年4月29日售價仍為249元，9月28日為257元，到了10月2日則來到269元。若與249元相比，一組貴了20元，漲幅約8%，也難怪讓久久沒購買的會員相當有感。

貼文曝光後，引來不少網友感嘆物價上漲，「台灣牛奶價格就是笑話」、「一覺醒來，天塌了，奶變貴了」、「台灣牛奶超貴」、「今年買17x元，幾天不見269元，漲得真兇！」，還有人幽默形容牛奶價格「跟股票一樣，在半信半疑中驚驚小漲」。

更有不少資深會員開始回憶過去的便宜價格，「我買過189的價格」、「我停留在219，太久沒買了」、「上週買是257元」，也有人對商品品質提出不同看法，直言比起漲價，更在意牛奶本身是否值得這個價格。

不過，也有網友認為，牛奶漲價並不意外，「還是比外面便宜很多」、「什麼都漲了，有可能鮮奶不漲嗎」、「這樣的份量漲20已經很對得起通膨了」、「才20元，肉圓都要60元了」，認為在各項物價普遍上漲的情況下，這樣的調幅還算可以接受。

另外，也有熟悉價格變動的會員指出，這款牛奶並非一路只漲不跌，過去也曾出現289元的價格，因此不必太過驚訝。不過，仍有網友擔憂價格未來會繼續攀升，直呼「很快就站上3字頭了」，也有人期待「希望冬天能降價」，盼望這款人氣牛奶有機會再回到更親民的價格。