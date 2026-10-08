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好市多熟食區最頂是哪一個？老饕點名這三種：真的好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多銷售的商品種類眾多，其中熟食區的美食常常在網路上引起討論。 美聯社
好市多銷售的商品種類眾多，其中熟食區的美食常常在網路上引起討論。 美聯社

許多人愛到好市多消費的主要原因除了商品多樣齊全以外，所販售的熟食也是大獲好評，披薩牛肉捲、烤雞等常常在網路上被拿來討論。有網友想問好市多的熟食區當中，大家吃過最頂的食物是什麼？貼文引起不少討論，不少饕客點名三種熟食最好吃。

原PO在PTT發文表示，好市多每隔一段時間就會推出新產品，印象中曾吃過一款烤鴨口味的披薩，至今仍讓他念念不忘，因此好奇大家在好市多曾買過、吃過最頂的熟食是哪一種。

貼文引起老饕們熱議，多數人都點名披薩捲類熟食雞肉三明治，「起司披薩，沒有之一」、「披薩很大份」、「當然是披薩」、「口袋披薩」、「20幾年前高雄剛開的時候那個起司pizza」、「牛肉捲」、「好像有個海鮮捲不錯」、「捲類都不錯，但要趁熱吃」、「早年比薩、牛肉捲、雞肉捲、炸雞都很頂」、「火雞肉三明治，吃起來真的好爽，可惜沒了」、「三明治，那個真的好吃」。

聯合新聞網》曾報導過，網友表示每次去好市多都會買牛肉捲和蛤蜊濃湯，但後來價格調漲後就不再吃了，他也好奇好市多的熟食區裡，哪一項CP值最高？不少會員也都點名是熱狗，直言熱狗價格比較便宜，又可以喝飲料喝到飽，算是當中CP值最好的選擇。

好市多 披薩 牛肉捲

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