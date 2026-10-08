全家「小黃瓜壽司卷」視覺超衝擊！研發員親曝內幕：許願成真

超商又有新品引起網友熱議。近日有網友發現全家便利商店推出「小黃瓜壽司卷」，外觀相當簡單，就是壽司飯包裹著一整條小黃瓜，因為切面幾乎可以直接看到完整的小黃瓜，讓不少網友直呼「第一次看到」，甚至有人笑稱是「減肥壽司」，意外在社群掀起話題。

新品曝光後，網友反應相當兩極。喜歡小黃瓜壽司的消費者相當興奮，有人表示自己平常到壽司店就一定會點小黃瓜卷，甚至會自己製作醋飯包小黃瓜，看到新品後隔天立刻買來當早餐，大讚「小黃瓜很大很脆很好吃」，還有人笑稱「看到整條小黃瓜，視覺衝擊很強」。

不過，也有網友認為一整條小黃瓜包在醋飯裡，看起來相當「盤」，有人直言「小黃瓜菜市場一條10元」，甚至笑稱「說服自己付的是醋飯錢」。也有人擔心單吃壽司卷可能不夠有飽足感，希望推出更多的健康餐盒，供消費者選擇。

研發員親解：內部許願成真

一名自稱商品研發人員的網友也在Threads發文，透露這款商品其實是因為公司內部許願而誕生。她表示，過去公司有「許願箱」，不少同事希望推出類似韓國販售的小黃瓜壽司卷，因為許願人數太多，最後就真的交由她負責開發。

面對網友對商品口味的疑問，研發人員也幽默解釋，如果吃起來覺得「酸酸的」，不是小黃瓜壞掉，而是因為裡面的醋飯，「不酸不是壽司飯」。她同時提醒，如果消費者發現小黃瓜壽司卷旁邊放著三角形海苔飯糰，例如鮪魚飯糰、肉鬆飯糰等，可能不是商品擺錯，而是「店鋪放錯溫層了」。

至於外包裝上為何出現河童圖案，研發人員也透露其中的小巧思，表示因為日本傳說中的河童喜歡吃小黃瓜，才會以河童作為商品包裝的視覺元素，讓不少網友看完直呼「圖文相符」。

針對網友詢問小黃瓜是否要很直才能做出這樣的壽司卷，研發人員則親回道：「要，規定原料得很直，大小也不能落差太大。」