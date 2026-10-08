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好市多停車7小時…顧客喊「買4萬為何還要繳費」 掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

好市多買了4萬多元，停車7小時還要繳錢，你能接受嗎？近日一名網友在高雄好市多停車場目擊，有顧客疑似因停車時間過長，竟透過對講機向賣場人員求情，強調自己已經消費超過4萬元，質疑為何還要繳停車費。最後疑似沒有付錢就直接離開，讓目擊網友相當傻眼，貼文曝光掀兩派論戰。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前在好市多停車場排隊等候繳費時，意外發現前方一名顧客竟然停車超過7個小時。更讓他驚訝的是，對方不但沒有立即繳費，反而按下對講機聯繫好市多工作人員，希望能通融免收停車費。

原PO透露，當時聽到該名顧客向工作人員強調，自己在好市多消費了4萬多元，「為什麼還要交停車費？」不過原PO觀察對方購物推車內的商品與明細長度，忍不住吐槽「感覺只是買衛生紙而已」，對於聲稱高額消費感到質疑。

沒想到，最讓原PO傻眼的還在後頭。該名顧客疑似沒有付錢就直接離開，讓他不禁懷疑，好市多地點相對偏僻，究竟要怎麼逛才能待上7個多小時？甚至猜測對方是否先跑去隔壁的義享天地逛街，最後才回到好市多停車場求情，藉此省下一筆停車費。

貼文曝光後，不少網友對於顧客的行為相當不以為然，紛紛留言痛批，「人不要臉天下無敵」、「完全就是一個不要臉的表現」、「他用無恥換來的，不像你看得那麼表面，不要學」、「奧客育成中心？」、「討厭這種人，貪便宜臉皮厚」。還有人忍不住開玩笑表示，「停7個小時……這位施主不是去逛好市多，是去裡面打工吧」。

不過，也有另一派網友認為，既然顧客確實消費了4萬多元，賣場願意通融也無可厚非，留言反問「好市多都沒意見了，你在不開心什麼？」、「為什麼要幫大企業操碎了心」、「買4萬，當然是可以免費停車，開店的歡迎高消費的客人」、「買了四萬停7小時，沒什麼毛病啊」。

此外，針對原PO質疑購物車內商品不多、消費金額卻高達4萬元，也有網友指出，高單價商品未必會讓購物車塞得滿滿的，「買黃金呀，放購物車讓你看嗎」、「買手機有可能啦」、「買戒指、手機不就四萬多，一定要放在推車讓你看到，住海邊嗎」，認為原PO不該光憑購物車內的商品數量，就質疑他人的消費金額。

但也有網友點出整起事件真正的爭議，認為重點並不是消費4萬元能不能停車7小時，而是賣場既然訂有停車收費規定，是否應該一視同仁，「規則就訂在那，打個電話哭訴一下，就能直接破例？此例一開，就會變成常態」。

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