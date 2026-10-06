超商熱狗又漲價？他曝「一根33→38元」 內行人揭真相

超商熱狗又變貴了？一名網友分享，近期在7-11架上發現熱狗價格從33元變成38元，讓他忍不住感嘆「只有我發現嗎?」。貼文一出後，不少網友點出，這其實是超商推出的新口味「爆汁」系列，因此價格有所不同。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一張照片，可以發現超商架上的熱狗分別有亨氏番茄醬爆汁熱狗、爆汁起司熱狗和爆汁美式熱狗，售價皆為38元，讓他直呼「只有我發現7-11的熱狗從33元變38元嗎」。

貼文一出後，不少網友都表示「好像最初25，後來28、30、33、35，我在看什麼時候變45」、「原本33元都覺得有點貴，38元要戒了」、「蛤什麼時候改的，我今天早上還是33欸」、「小時候才20幾元」、「30幾年前買熱狗才25元」、「很小很小的時候曾買過一根18元的，加上麵包好像30元，現在新版熱狗幾乎是2倍價」。

不過，也有網友回應「爆汁的是新款，算升級版，所以變貴了」、「已漲價，全台小七都是$38」。

而談到熱狗，你在超商購買時，會拿沾醬嗎？本站曾報導，一名女網友分享，近期到某超商購買3份熱狗，按照平常習慣拿取番茄醬、酸黃瓜醬及芥末醬各3包，沒想到卻遭店員質疑「小姐，這個醬都是我們自己要花錢買的欸，妳拿這麼多！」，讓她當場傻眼，也疑惑詢問「原來這些醬是店家自己負擔的嗎？」。

對此，網友看傻，紛紛表示「還以為你一種各拿5包，結果是三種各1，是正常用量」、「這不是基本的醬料嗎？所以不拿醬的可以退錢嗎？」、「連醬都出不起，店收一收回去吃自己」、「不要買，讓他熱狗報廢，他應該會更爽」、「如果店家讓我拿的有罪惡感，那我下次就不會去買了」、「我都照拿，醬料包放在那就是要給人拿的不是嗎？我都各拿一包」、「這三種醬少任何一種我都不會在這間店買大亨堡」。