逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

好市多假日與熱門時段經常人潮滿滿，不只逛賣場要花時間，就連停車找車位也可能成為一大考驗。一名網友好奇詢問，究竟什麼時段前往好市多比較好逛，希望避開採買尖峰，輕鬆完成購物。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，自己每次到好市多幾乎都遇到滿滿人潮，逛一趟下來相當疲憊，因此好奇詢問「大家都幾點去好市多？我每次去都好多人」。

貼文一出後，最多網友推薦平日晚上，紛紛表示「我都晚上8：30過後再去沒什麼人，因為就住在附近而已」、「20：30左右」、「20:00中壢店順便加油」、「平日晚上8點」、「晚上8點去就沒什麼人潮了」、「晚上7點後，人比較少，也好停車」、「晚上9:15入場，購買必要的之後趕快離開，完全不耗時間」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「假日黑卡早上8：15到，排隊等8：30進場，結帳到出場都沒什麼塞到」、「好幾次都故意月底再去會比較少人，月初發完薪水會比較多人」、「台中南屯平日14：00左右進去，不太用排，算舒服！連假除外」、「我的經驗下午4到5點前去，比較好停車」、「我都打烊前10分鐘才去，那時不管多少人，完全不會人擠人」、「嘉義約12：00或17：00左右去，人潮還好」。

事實上，好市多10月起實施新制，會員進入賣場前須接受會員卡查驗，就連只想到熟食區用餐、購買餐點的民眾也不例外。本站曾報導，一名網友分享，過去熟食區經常大排長龍的情況明顯改善，座席區也不像過去經常擠滿人，讓他忍不住一連比出兩個大拇指，認為新制上路後，用餐消費的動線與體驗都有所改變。

對此，不少網友都表示「超讚欸，不然每次去都沒位置，想吃東西超困擾的」、「原來以前沒卡的人這麼多喔」、「如果真的有改善擁擠問題，這個政策我舉雙手雙腳贊成」、「本該如此，拿洋蔥跟汽水也應該要刷卡才對」、「今天有去北投店，排隊人潮明顯少很多，超讚的」、「早該如此，不然是把我們這些辦卡的當白痴嗎」、「還給會員正常的使用空間是對的，以前也太多闖進來的人了吧」。