好市多10月新制「點餐先掃卡」！他曝熟食區現況 網傻眼：不用排隊了

好市多10月起實施新制，會員進入賣場前須接受會員卡查驗，就連只想到熟食區用餐、購買餐點的民眾也不例外。對此，一名網友分享，過去熟食區經常大排長龍的情況明顯改善，就連座位區也多了不少空位。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己到好市多購買餐點時，注意到熟食區外的排隊人潮明顯減少，座席區也不像過去經常擠滿人，讓他忍不住一連比出兩個大拇指，認為新制上路後，用餐消費的動線與體驗都有所改變。

貼文一出後，不少網友都表示「超讚欸，不然每次去都沒位置，想吃東西超困擾的」、「原來以前沒卡的人這麼多喔」、「如果真的有改善擁擠問題，這個政策我舉雙手雙腳贊成」、「本該如此，拿洋蔥跟汽水也應該要刷卡才對」、「今天有去北投店，排隊人潮明顯少很多，超讚的」、「早該如此，不然是把我們這些辦卡的當白痴嗎」、「還給會員正常的使用空間是對的，以前也太多闖進來的人了吧」。

不過，也有網友回應「不要生意太差又改回去就好」、「感覺生意跟之前差很多，會不會為了賺錢又改回去」、「10/1只是平日，還是要等假日或節日前夕才知道準不準」、「等假日、節日就看會不會塞車，就知道是不是德政嘍」。

據好市多公告，自10月1日起，會員購買西式餐飲部餐點前，須先掃描實體會員卡或手機會員條碼才能消費。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，新措施主要為維護會員權益及購物體驗，並提升會員對會員價值的信任與認同。

依好市多官網公告，新制將自2026年10月1日起實施，會員可使用實體會員卡或手機會員條碼完成身分確認；不過，此項措施不適用於好市多台中南屯店。