好市多1日常生活用品加量還特價 她讚「太划算」網意見兩極

美式賣場好市多商品種類齊全豐富，是不少人採購的好去處。有一名女網友日前到好市多購物，發現一款日常生活用品換了包裝，而且還加量並打折，讓她眼睛一亮，直呼太划算了。貼文也引起討論，不少愛好者也打算補貨。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前去好市多補貨，逛到衛生紙區的時候，覺得平時買的舒潔似乎哪裡不太對。她站在貨架前看了老半天，感覺好像很熟悉，但又哪邊不一樣，直到聽到一旁的顧客碎念才知道原來是舒潔換了包裝。

她仔細看新包裝的舒潔衛生紙抽數大增量，直接多了480抽，而且現在還打折特價只要399元，讓她直呼根本超級划算，想多買幾袋回家囤貨。

貼文一出，不少愛用者紛紛大讚，「量變多還特價，越來越喜歡舒潔了」、「難怪！我就覺得有地方不一樣，原來是變得划算」、「舒潔真的很讚，不會掉屑屑，這價格加抽數可以無腦收」、「我這個過敏兒都只用舒潔，加量還可以用久一點」、「感謝分享，週末要來去好市多補貨了」。

不過也有人質疑似乎沒有比較划算，「原本好像429變499，多大概兩包量，然後再來特價…這樣真的有變便宜？」、「新包裝比舊包裝窄了一截」、「漲價了，以前是原價399 折價完319」、「我覺得紙張比之前的薄」。