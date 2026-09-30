IKEA新產品「這不是霜淇淋」太狂 一票人想吃：看起來太邪惡

許多人到IKEA除了挑選購買家具用品以外，還會特地品嘗其美食料理，例如瑞典肉丸、烤雞、鮭魚菲力等。日前有網友在IKEA餐廳看到的照片，以為餐廳推出霜淇淋，沒想到仔細一看才發現只是用霜淇淋的酥杯裝薯泥和肉丸，讓他直呼「太邪惡」。

從原PO在Threads分享的照片看到，IKEA餐廳推出了新產品，遠遠看以為是霜淇淋，但近看才發現是將薯泥放入霜淇淋的酥杯裡，上面再擠上一些越桔果醬，最後放上肉丸，商品名稱還很直白地寫著「這不是霜淇淋」，一支售價39元，原PO看了忍不住驚呼「怎麼會有這麼邪惡的食物？」

雖然產品引起熱議，但多數評價反而不差，「就只是造型肉丸而已，但有附餅乾」、「該說還好不是真的配冰淇淋嗎？」、「原來是一粒肉丸餐」、「看起來很好吃，如果殼換成鹹的」、「就肉丸標準的配料加一個餅乾而已，感覺很讚」、「看起來好欠吃」、「價格便宜、東西實在，除了視覺上有點疑惑，其他都是完美的」、「其實不邪惡，不過肉丸配餅乾感覺怪怪的」。

有其他網友好奇是否真的有這項產品，原PO也留言解答是真的，自己是在IKEA桃園店看到的。實際在IKEA桃園店臉書也可以看到真的有這項產品，而且是桃園店限定，目前推出打卡活動，只要到現場找到「這不是霜淇淋」大菜牌，然後拍照打卡並在貼文下方留言，再標記兩位朋友並寫下「這真的不是霜淇淋」，就有機會將真正的冰淇淋組合帶回家，活動從9月14日到10月11日，有興趣的民眾可前往參加。