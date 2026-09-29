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好市多冷凍藍莓沒人搶了？他曝冷凍櫃「滿滿一整排」 內行人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多冷凍藍莓。圖／擷自今購百科
好市多冷凍藍莓。圖／擷自今購百科

美式賣場好市多冷凍藍莓先前掀搶購潮，黑鑽卡會員一開門就衝冷凍櫃，22分鐘便被掃光。不過，一名網友分享，近期發現好市多冷凍櫃裡竟擺滿一包包藍莓，讓他笑稱「大家出去玩了，藍莓沒人愛？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」曬出照片，只見好市多熱銷商品「智利栽種冷凍藍莓」整齊擺在冰櫃中，讓他忍不出笑稱「大家出去玩了，藍莓沒人愛？」，與先前一開門就被搶光的景象相比，形成強烈反差。

貼文一出後，不少網友都表示「退流行了，現在萬家福也一堆」、「應該是大家覺得中秋節去好市多人會爆多，所以全聯買一買」、「冷凍藍莓沒想像中的神，充其量只是好一點的冷凍水果而已，搞不懂大家在搶什麼」、「退流行，跟之前衛生紙一樣，沒人搶就不會有人要搶」、「吃了快三個月發現其實沒什麼效果，都是吹出來的」。

不過，也有會員持相反意見，回應「不是沒人買，是因為有限購一包，不然哪輪得到你買」、「早上蠻多人在拿，所剩無幾」、「限購＋改小包，讓更多的人能買到」、「主要是因為限購吧⋯而且會員卡不分等級都只能買一包」、「要早上去才有」、「因為分更小包，能買到的人更多了」。

本站曾報導，好市多冷凍藍莓在夏季高溫帶動下需求升溫，隨著手搖飲與現打果昔價格普遍上揚，市場觀察顯示，消費者逐漸轉向高CP值的「在家自製」模式，以冷凍藍莓搭配牛奶自製飲品。以藍莓與約250cc牛奶打成果昔為例，單杯成本約落在20至30元，相較市售動輒百元的飲品，價格落差明顯，帶動冷凍水果銷量同步成長。

根據通路觀察，好市多冷凍藍莓以冷凍保存與即開即用為主要特性，無須額外處理即可使用，符合居家快速調理需求；產品風味偏微酸帶甜，常被用於搭配乳製品或製作果昔。

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