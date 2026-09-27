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全聯雞蛋怎麼挑？從58元到89元都有 內行曝關鍵：先看蛋殼最後1碼

聯合新聞網／ 綜合報導
雞蛋示意圖。 聯合報系資料照
雞蛋示意圖。 聯合報系資料照

市面上的雞蛋看似大同小異，實際售價卻可能差上一大截。除了品牌、雞蛋規格不同，雞種、飼養方式及生產成本也可能反映在售價上。一名女網友近日逛全聯時，看到架上常溫雞蛋從58元到89元都有，同樣都是一盒蛋，價格卻差了30多元，讓她忍不住在Threads發文詢問，到底該怎麼選？

貼文曝光後，有人直言，「我都會選最便宜的」、「其實都差不多，標價高的跟低的都是蛋」、「買一盒，記下來，打蛋蛋黃不結實，下次換牌子；蛋很結實甚至雙仁，就繼續買。」另有網友認為，雞蛋營養價值差異有限，若沒有特別在意飼養方式，也可以直接依預算與個人喜好挑選。

不過也有內行人指出，「個人是不建議購買籠飼的，可以去查一下牠們的生活環境」、「買蛋要看雙標章，飼養方式大不同真的好重要」，認為除了價格，也可以將飼養動物的條件納入考量。

事實上，雞蛋價格除了受到品牌、雞種等因素影響，蛋雞的飼養方式不同，成本也會有所差異。其中，蛋殼上的噴印編碼就能看出飼養方式，最後一碼英文字母「O」代表有機生產、「F」為放牧、「B」為平飼、「E」為豐富化籠飼，「C」則是一般籠飼。

農業部資料顯示，國產洗選鮮蛋若供應超商、超市、量販店等通路，在流通販售前須於蛋殼噴印洗選場及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期與生產方式代號，消費者可直接從蛋殼辨識來源及飼養資訊。另依農業部「雞蛋友善生產系統定義及指南」，目前友善生產系統分為放牧、平飼及豐富化籠飼，三者對雞隻活動空間與飼養設施都有不同規範，因此買蛋時除了比價格，也能將飼養方式一併納入考量。

全聯 雞蛋 蛋殼 價格 售價 營養價值

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