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好市多海鮮捲蝦子有幾隻？她怨台中只吃到1隻 網曝各店實況

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

好市多熟食區的海鮮捲是不少會員逛賣場時會順手購買的人氣餐點，不過近日有網友發現，同樣一份海鮮捲，不同分店的蝦子數量似乎差很大。她透露，自己日前在台中購買一份海鮮捲，整份竟然只吃到「1隻蝦子」，與過去在中壢、內湖分店吃到「幾乎每一口都有蝦子」的經驗落差極大，貼文曝光後也引發不少會員分享各店實際狀況。

一名網友近日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出照片發文詢問，「有沒有人可以分享海鮮捲蝦子有幾隻？」她表示，自己當天在台中購買一份海鮮捲，沒想到從頭吃到尾，裡面竟然只有1隻蝦子。

原PO透露，自己平均約一個月就會去一次好市多，而且幾乎每次都會購買海鮮捲。過去在中壢店購買時，「滿滿的蝦子，每一口都能咬到」，內湖店的蝦子份量也相當充足，因此這次吃到只有1隻蝦子的海鮮捲，讓她相當意外。

根據商品介紹，好市多熟食區海鮮捲每份售價99元，內餡包括熟蝦仁、蛤蜊肉、蟹味棒及摩佐拉乳酪絲，價格則與熟食區牛肉捲相同。

貼文曝光後，許多吃過海鮮捲的會員也紛紛分享經驗。有網友表示，曾在南崁店吃到約3隻蝦子，也有人笑稱「什麼？有蝦子？我以為只有蟹味棒」、「我都沒吃過有蝦子的，只有蟹味棒」，顯示每次吃到的內餡似乎都有不小差異。

也有消費者認為，除了蝦子數量之外，近來海鮮捲整體口感也不如以往，「我覺得沒有以前好吃，餅皮好硬」、「這東西早就縮水很久了」，甚至有人建議，若在意份量，熟食區不妨優先挑選「看得到完整食材」的品項。

不過，也有不少網友分享自己曾吃到蝦子相當多的海鮮捲。有台南網友表示當地蝦子份量不少，也有人透露曾經一份吃到6隻蝦子，「我吃過蝦子很多的」、「北台中上個月吃幾乎每口都有」，與原PO的經驗形成明顯對比。

因此也有網友推測，蝦子數量差異可能與內餡分布有關，「應該是料沒攪拌均勻吧」、「買牛肉捲、海鮮捲真的要看運氣，有時候料剛剛好，有時候沒什麼料」，還有人笑說，買海鮮捲根本像在「抽獎」，想吃到蝦子多不多，似乎還得碰運氣。

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