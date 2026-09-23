一吃愛上！她逛好市多赫見1甜點 老饕力推：中秋配烤肉很解膩

中秋節要吃什麼，多數人先想到的不外乎烤肉、月餅、文旦等應景食物。有一名女網友透露之前吃過朋友請的哈根達斯雪酥，獨特的口感讓她非常驚豔，今天她到好市多採買烤肉食材時，剛好看到這款冰淇淋推出雙口味，二話不說立刻帶了一組回家，不少愛好者也極力推薦中秋節可以搭配烤肉一起吃。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，朋友之前請她吃過哈根達斯的抹茶雪酥，威化餅獨特的口感，搭配抹茶與白巧克力完美結合，讓她一吃就愛上。今天原PO到好市多採買中秋節的烤肉用品和食材時，赫然看到這款冰淇淋推出10入一組的組合，售價799元，有抹茶和焦糖兩種口味，讓她開心地立刻帶一組回家。

原PO說雪酥外層的威化餅很酥脆，焦糖脆殼和冰淇淋融合得恰到好處，搭配威化餅一起吃，甜度剛剛好，口感也很有層次，真的讓人吃過就回不去了，「中秋烤肉果然還是配冰淇淋最讚」。

貼文獲得網友們一致好評，「哈根達斯的雪酥真的是最好吃，餅乾真的很酥脆」、「之前第一次吃雪酥還被外面超級脆的餅乾嚇到，現在則是看到有貨就會想買」、「這樣組合超划算耶，不然超商比較貴說」、「價格好划算耶，可以買來當烤肉後的甜點，剛好解油膩」、「十入組變的好划算喔，這樣一個雪酥不用80元欸」。

老饕們也分享自己最愛的口味，「焦糖跟抹茶我更愛抹茶一點，雪酥的抹茶味超級濃喔」、「上次有吃過，個人比較喜歡焦糖的」、「焦糖雪酥好吃，我首推焦糖，外面的餅乾讓焦糖變的甜而不膩，很獨特的口感」、「抹茶超好吃，味道超濃郁，配上超級脆的餅乾很好吃」、「之前吃過SANA代言的草莓口味的雪酥，也很酥很好吃」。