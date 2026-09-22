無可挑剔！7-11「神級鮮食」回歸 網讚料多解饞：不到60元就吃飽

天氣逐漸轉涼，超商暖胃鮮食也跟著迎來一波買氣，近期更有業者復刻經典熱銷商品，消息一出立刻掀起討論。一名網友近日在社群平台分享，逛7-11時驚喜發現熟悉的明星商品重新上架，且價格依舊維持59元，讓他直呼「終於回歸了！」貼文曝光後迅速引發熱議，累計吸引逾35萬人觀看、5千人按讚，不少網友也大讚熱量不高又能滿足嘴饞，紛紛表示期待再吃到這款經典美味。

一名女網友近日在Threads發文表示，驚喜發現7-11重新推出「義式番茄雞肉湯沙拉」，讓她興奮直呼「這個品項終於回歸了」，更透露自己已經很久沒吃到，直讚「真的超好吃」。她表示，這款鮮食僅145大卡、售價59元，對於食慾不佳或食量較小的人相當適合。從她曬出的商品內容來看，除了酸甜開胃的番茄湯，還搭配雞肉、糯麥、花椰菜、高麗菜、甜椒、玉米筍等多種配料，份量看起來相當豐富，讓她大讚「像在吃番茄鍋，真的無可挑剔」。

貼文曝光後，也釣出大批網友回憶這款鮮食，不少人留言表示「竟然！以前超愛吃的」、「超愛這系列，沒胃口就選它」、「以前吃過，好吃，而且還有肉」，更有人開心喊「終於又出來了」、「宵夜吃這個完全剛好」、「這熱量根本救星」、「好愛吃，真的不能沒有這個...」。不過，也有網友忍不住抱怨「不知道為什麼這系列都不出久一點」，直呼「消失好久，好難受」，可見商品回歸消息讓不少死忠粉絲相當期待。

7-11表示，隨著入秋天氣轉涼，「義式番茄雞肉湯沙拉」也重新回歸，蔬菜經燉煮後入口即化，湯頭喝起來甘甜溫潤，先前於年初推出時，更曾帶動相關品類業績倍數成長。此外，「饗喫鍋」專區將於28日推出「佳佳 四神綜合湯」及「彭園-胡椒豬肚雞湯」2款微波即食湯品，除了可直接享用，也能加入喜愛的食材，作為火鍋湯底品嘗。