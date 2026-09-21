太好喝？全聯「20元飲料」竟要上防盜鎖 店員揭內幕：不是看價格

超商、量販店為防止商品遭竊，有時會針對特定品項加裝防盜裝置。不過，近日有民眾逛宜蘭一間全聯時，發現冷藏櫃裡的「純喫茶」紅茶竟然也被鎖上防盜鎖，讓他相當疑惑，忍不住發問：「難道現在連20元紅茶都有人偷嗎？」，也意外釣出驚人真相。

原PO在Threads分享照片，只見冷藏櫃內整齊擺著約3排、近20瓶純喫茶紅茶，幾乎每瓶都套上防盜鎖，畫面相當醒目。由於該款飲料價格並不高，卻被特別加鎖，也讓原PO好奇，究竟是什麼原因讓店家需要如此防範。

此文一出後馬上引起眾人熱議，「每一個離譜的規定背後，都有一個更離譜的故事」、「為什麼旁邊綠茶不用鎖？我覺得綠茶比紅茶好喝欸」、「我真的直接笑出來」、「大概是直接拿找一個隱密角落，將紅茶倒在水壺內，瓶身丟掉，直接大方的離開超商沒付錢」。

有民眾也表示有因此問過，「問過店員：會有特定的人出沒在特定的門市偷特定的商品」、「店家鎖什麼常常不是取決於商品有多貴，是取決於那間店最常失竊什麼，可能那間店的慣竊特別愛喝這款紅茶」、「這題我會，我們三峽這邊是雞蛋」、「台中這邊是金莎」、「幾乎每一間全聯都有固定的NPC不定時的收取固定素材」。

此外，本站曾報導，有民眾去超市買東西時，只有帶一支手機和空的購物袋進去，但一進門時門口的防盜器就響了，讓她相當疑惑。對此，有專業網友分析，可能是因為原PO使用了名牌的皮夾或是包包，裡面可能有防盜晶片，不然有時候是電梯磁卡、住家的感應卡，只要帶磁性的物件，只要頻率對上了就會叫。