羅志祥自曝「半夜愛逛小北百貨」必拎一袋出來！ 網笑：台版唐吉訶德

有時只是想隨便逛逛，最後卻莫名提著一大袋東西回家，這種經驗相信不少人都有過。對此，藝人羅志祥分享自己的逛街習慣，透露自己很喜歡趁半夜一個人逛小北百貨，即使原本沒有特別想買東西，還是能在店裡待上好一陣子，最後離開時手上總會多出一袋戰利品。

羅志祥在臉書表示，自己不知道為什麼，很喜歡半夜自己一個人去逛小北百貨，明明沒有要買什麼，還是可以在裡面逛很久，而且總會看到一些東西，當下覺得「好像需要喔」，結果不知不覺就買了一袋，讓他好奇問大家「有沒有人和我一樣，很愛逛小北？」。

貼文一出後，不少網友都表示「真的！慢慢逛會挖到寶」、「台版唐吉訶德」、「小北就跟寶雅一樣，沒有什麼要買卻都要進去逛一下」、「小北很好逛，會發現很多有趣的東西」、「小北24小時營業，半夜去人比較少，真聰明！」、「慢慢逛慢慢看，都會發現意想不到的」、「小北很好逛，會發現很多有趣的東西」、「半夜逛小北很解膩」。

事實上，不只台灣人愛逛小北百貨，連日本遊客都相當喜愛。本站曾報導，一名日本網友分享，自己喜歡在小北百貨內仔細挑選各式生活雜貨，最後帶回日本的「戰利品」更讓網友傻眼，只見滿滿一地商品，包括小豬撲滿、拖鞋、桌用小掃把、原子筆組、鐵湯杓、茄芷袋，以及「禁菸」、「錄影監視中」等各式壓克力標示牌，數量超過30件，儼然把小北百貨當成大型伴手禮店。

對此，網友熱烈討論，許多台灣網友笑稱「這就是日本人看台灣人在唐吉訶德、大創掃貨的感覺嗎？」、「小北竟成為日本人爆發採購魂的所在」、「你買了很多我從來沒買過的東西」、「小北上癮」、「突然想到我去日本也是超愛逛他們當地的五金行」、「這種店真的進去會迷失很久」、「台版的唐吉軻德」。還有人分享，過去曾在小北看到日本遊客購買信箱、拜拜用鴛鴦托盤和敬茶杯組等商品，顯見外國遊客對台灣日常生活用品的獨特興趣。