溫馨！萬家福設置孩童點心區 家長紛回報：不是每家分店都有

一名媽媽近日在臉書社團「萬家福（家樂福）商品網友真心話 」分享，當天下午4點左右結完帳，在店內意外發現萬家福設置了免費提供孩童的點心籃，籃內擺放有大香蕉和一些小麵包，讓她又驚又喜。

原po驚嘆道：「也太貼心，香蕉還超大一根」，笑猜店家是不是知道家長逛賣場時間較久，擔心孩子逛到一半肚子餓，也透露孩子回家後還問：「媽媽明天會去萬家福嗎？」讓她忍不住笑回：「我們才剛回來欸！」顯示免費小點心對孩子的吸引力。

貼文曝光後，不少家長大讚「很貼心」。有網友表示，小孩通常下午4點左右就容易喊餓，過去接完孩子還得帶著一起採買，「有這個就安心多了」，認為對需要帶孩子逛賣場的家長而言相當方便。

網友們紛紛分享自家附近分店提供的免費點心，苗栗店提供的是「兩顆小可頌」，花蓮、嘉義等地也有人看過類似服務，另有人表示，自己常在晚上8點多前往賣場，店員還會主動拿點心給女兒。但有網友提醒，相關措施似乎並非每間分店都有，「天母店沒看過欸！」、「好的就值得稱讚，可惜我家這邊的沒有」。

有家長認為，這項措施除了照顧一般家庭，也可能讓有需要的孩子不用開口詢問就能取得食物。一名網友表示，印象中這類服務是提供給家中經濟較困難的孩子，「能在新鮮的狀態被吃掉、不浪費，都是好事」、「這是好事啊！反正那種熟透的香蕉，再放一天就開始爛掉了」。

另有人提到澳洲超市的做法，指出雪梨就有不少超市常年供應孩童免費水果，認為這樣的措施值得學習，「對大財團而言這錢鳳毛麟角，但是個心意去照顧孩子，更甚是清貧的孩子不至於餓到，對萬家福增添了不少好感。」

不過，也有網友不贊同店家做法，認為店家提供免費食物給孩童，可能衍生食品安全或責任問題，「吃沒事就沒事，萬一出事，會被家長告死。」