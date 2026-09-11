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好市多員工強力水柱清烤爐！一旁烤雞「順便洗澡」 高市衛生局出動了

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾在Threads發文，指好市多大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，卻沒注意旁邊擺著烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮。圖／取自Threads@teteloz
民眾在Threads發文，指好市多大順店賣場工作人員在熟食區清洗烤箱，卻沒注意旁邊擺著烘烤出爐的烤雞，驚呼「幾乎被噴濺髒水汙染」，疑有食安疑慮。圖／取自Threads@teteloz

到美式賣場好市多採買時，不少人會順手帶隻烤雞回家，不過卻有網友目擊，高雄大順店有員工拿著高壓水槍清洗烤箱時，一旁擺放的烤雞並未遮蓋、包裝，擔心消費者恐會將被清潔劑汙染的烤雞吃下肚，對此官方也出面回應了。

該名網友在Threads上傳一段影片，好市多員工拿著高壓水槍清洗烤箱，但一旁擺放的烤雞並未遮蓋、包裝，讓直擊這段畫面的原po忍不住問「不確定這是否違反好市多的衛生規範，或者這是完全正常的，但那些暴露的烤雞肯定被噴滿了烤箱裡的汁液，若你們有在9月8日去高雄大順店買烤雞，你們肯定吃了被污染的烤雞。

文章曝光，網友們紛紛表示，「店家要被罰錢了」、「感謝你拍出來這真的很誇張」。不過，也有人猜測可能是店家正在打烊清潔，而那些烤雞是要被銷毀的，原po則回覆「有可能是這樣，但因為他們想早一點下班，就犧牲擺在前面準備出售的其他食物，這種做法不太謹慎。而且，如果那是剩菜剩飯，就不應該放在待售食物旁邊」。

高市衛生局表示，今天接獲民眾反映後隨即派員前往查察，依食品良好衛生規範準則查察現場，食品從業人員今年均有完成體檢，販售環境尚符合規定，然而製程中確應避免交互汙染的缺失，依違反食品安全衛生管理法第8條規定，責令業者現場改正，若複查再發現相同違規，將依同法第44條規定，裁處6萬元以上罰鍰。

對此，好市多說明，依內部正常作業流程，應在晚間7時最後一批產品完成包裝後，才能開始進行清潔作業，坦承事發當天確有作業疏失，後續將加強員工教育訓練。業者也表示，將依消費紀錄通知可能受影響時段的會員，消費者可攜帶會員卡至附近賣場辦理退費。

好市多 烤雞

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