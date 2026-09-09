好市多人造草皮下殺372元 網曝雨天神用途：只有基隆人懂

美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，除了生鮮食品、日用品外，也經常販售各式居家用品。近日有網友逛賣場時，發現一款綠色人造草皮正在特價，讓他忍不住好奇「會買這個的人都拿來幹嘛？」沒想到貼文曝光後，立刻引發會員熱烈討論，更有人大讚它是雨天及夏季居家的「神物」。

原PO日前在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文，表示看到人造草皮特價，從869元降至497元，商品尺寸為長1.14公尺、寬1.76公尺，覆蓋面積約2平方公尺。外觀看起來宛如真草，不需要澆水或修剪，背面還設有排水孔，並可抗各種氣候及抗紫外線等特性，適合陽台、庭園等戶外空間使用。

貼文引發討論後，不少過來人紛紛分享實際用途，其中最受矚目的就是「降噪」。有網友透露，會將人造草皮鋪在窗型冷氣外的遮雨棚上方或鐵皮屋上，能減少雨水直接打在鐵板上的聲響，「鋪鐵皮屋頂，減少下雨叮叮咚咚」、「窗型冷氣在牆外，可以擋下雨滴聲，不然整晚不用睡」、「雨聲可以減緩」、「鋪在鐵皮屋頂可以防曬防雨滴聲」、「人工草皮，只有基隆人懂」。

除了防噪音，還有人實測過可以防曬降溫，「我去年買了鋪ㄧ部份，效果有感，差4 5度，今年想要加購，北投店沒有進貨」。

其他網友也分享使用過後心得，「拿來當陽台防滑地墊」、「我買來鋪陽台，放露營的桌椅」、「南部透天有些附小庭園的，不想除草蓋這個剛好」、「原本草地草拔掉，鋪上假草皮避免長野草又美觀」、「我這個放在玄關，刷鞋底的沙土」、「前陽台進出的話，鋪在前陽台地板當落塵區」。

此外，也有人鋪在客廳當地毯，甚至規劃成寵物活動區，方便狗狗玩耍或如廁。不過有內行人提醒，若長期鋪在鐵皮、鋁塑板等位置，仍要留意排水孔是否堵塞，且人造草皮經長時間曝曬後可能出現脫落情況。