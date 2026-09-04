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省下書套錢！ 她拿好市多「1神物」包課本 媽媽們驚呆：一捲用到畢業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親購買好市多保鮮膜幫孩子包書套。示意圖／AI生成 圖／AI生成
一名母親購買好市多保鮮膜幫孩子包書套。示意圖／AI生成 圖／AI生成

剛開學不少家長忙著替孩子的新課本包書套，一名母親突發奇想拿了「好市多保鮮膜」包書，成果曝光令不少人大開眼界，紛紛驚呼這位媽咪太聰明，「可以去高麗菜那桌了」。也有人分享更耐用的方法，「直接拿L型文件夾當書皮，再用重型訂書機訂課本」。

該名母親在Threads分享，從她曬出的照片中可見，桌上擺著國語、數學等新課本，旁邊則是一大盒黏性保鮮膜，直接成為「開學包書神器」，讓她笑說「一卷（捲）可以用到國小畢業吧？只包書皮的話。」

文章曝光，新奇作法引來網友討論，「打開新思維了，首先我要有那個好市多保鮮膜」、「可以去高麗菜那桌了，沒想到還有這種用法，怎麼想到的啊！好聰明的媽咪」、「請接受我膝蓋～還在愁是不是該去買其他尺寸的書套就看到這篇了」、「這一捲是傳說中的傳家寶嗎」。

不過用過類似保鮮膜的網友提醒，「正面不太黏，內層才黏得住」、「不適合用在聯絡簿」，原po則回應「包好後正面摸起來有一點一點浮浮的，但目前不至於到會掉」。也有人指出，這款適合輕度破壞狂，「用套的用貼的我都試過了，最後還是會封面分離。最強的是用L型文件夾當書皮，再用重型訂書機訂課本」。

為了保護課本，許多家長會購買書套給小孩使用。過去有家長抱怨，因為課本尺寸不同，每次開學後都要經歷「書套大戰」，呼籲教育部長解決家長們的困擾。對此，有網友分享各課本的尺寸，也推薦使用自黏式書套，而「保鮮膜貼法」跟自黏式書套一樣，價格還更便宜。

好市多 保鮮膜 學校

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