他推好市多蛋黃酥「贏了」 1顆50元老饕讚：超好吃的等級

每年一到中秋節，蛋黃酥就成為熱門的搶購商品，除了不二坊、陳耀訓、小潘等知名名店受到關注，平價選擇也成為網友討論焦點。一名網友近日分享，好市多近期推出蛋黃酥，一盒8顆售價399元，平均一顆約50元，實際買回家品嘗後讓他大讚，無論口味或價格都相當有競爭力，直呼「找不到差不多價格比它更好吃的了」，意外引發熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，好市多的蛋黃酥外皮吃起來「酥酥香香的」，口感不會太乾，蛋黃屬於大顆派，因此紅豆餡比例不算多，整體味道甜香但不會過於甜膩，他甚至笑稱「台南派可能覺得不夠甜」。

對於口味與價格，原PO相當滿意，直呼「一顆50元的蛋黃酥，我找不到差不多價格比它更好吃的了」，並認為一盒8顆的份量剛好，如果家中人多，也可以直接買上兩盒。

貼文引發不少網友共鳴，「一顆50元的價格來說是超好吃的等級，非常濕潤，感覺用料新鮮，買不到不二坊的我願意吃這個解饞」、「比它好吃的比它貴，比它便宜的沒它好吃」、「以價位來說很可以」、「難怪那天去好市多很多人都拿這個」、「好市多的蛋黃酥，裡面的蛋黃我可以一直吃，推薦給大家，不能只有我胖」；還有人表示，現在不少蛋黃酥價格已經漲到接近便當價，相較之下，好市多這款讓人覺得「回歸正常中秋賞月吃蛋黃酥了」。

此外，一名從事烘焙業的網友看到每顆50元的售價後直呼「根本沒利潤」，也有人認為除了好市多之外，其他賣場同樣有平價選擇，例如萬家福蛋黃酥，每顆約55元，蛋黃大顆、紅豆餡不會太甜。