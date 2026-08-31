好市多「這商品」人手一箱 網推爆神吃法：加蛋微波超銷魂

美式賣場好市多（Costco）時常引進兼具便利與美味的常備食品，近期，一名網友在臉書社團發文透露，逛賣場時發現許多會員的推車內都放著同款湯泡飯紙箱，好奇詢問實際口感與米粒表現。貼文曝光後迅速引來大批老饕熱烈迴響，不少吃過的人一面倒大讚「米粒軟Q完全不硬」、「胡椒粉超香」，甚至分享加蛋微波或直火熬煮成粥的隱藏版神吃法，直呼是居家與出國常備的救急聖品。

據官網描述，該商品為「米大師 菠菜蛋花湯泡飯（8入裝）」，標榜好市多限定的菠菜蛋花增量版本。產品採用真空高溫滅菌蒸煮的熟飯包，搭配乾燥蔬菜蛋花湯塊與特製胡椒粉包，食用時只需注入沸水靜置數分鐘即可享用。

原PO在臉書社團發文詢問：「看到好多人的推車上都有這盒湯泡飯，想請問米粒會不會硬？口感如何？」，釣出眾多已回購多次的會員力挺，紛紛表示「米飯是煮熟真空包裝的，熱水泡開粒粒分明、口感完全不生硬」、「湯頭清爽順口，吃完不會覺得有負擔」、「出國長途旅行想念白飯時超好用」。

除了標準的熱水沖泡，許多內行網友推薦撕開上蓋鋁箔後，加入熱水並打入一顆新鮮雞蛋，送入微波爐加熱約一分鐘，米粒會更為軟糯，口感神似現煮粥品；也有人選擇直接倒入鍋中加料滾煮，快速完成一頓豐盛宵夜。

多數會員則指出附贈的胡椒粉香氣十足，但辣度較明顯，建議依個人口味酌量添加；喜愛重口味的人則可加入韓式泡菜，秒變開胃的泡菜泡飯。還有細心網友提醒，乾燥湯塊成分中含有牛皮明膠，若對牛肉過敏或嚴格素食者需多加留意；若擔心整箱買回家吃不習慣，也可先至超商或一般生活百貨購買單包零售試吃。