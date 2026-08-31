逛好市多愛偷看推車！她見「神秘白盒」被狂掃想跟 網急勸：別衝動

逛好市多時，你會不會也忍不住偷瞄別人的購物車？一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 經驗老實說 消費心得分享區」分享，自己平常就很習慣觀察別人推車裡買了什麼，看到有人一次拿很多，自己也常會跟著買。近日她在賣場內又發現，有人推車裡放了好幾盒白色盒裝商品，讓她好奇詢問「有人認得這款嗎？」沒想到照片曝光後，立刻引來大批網友討論。

原PO發文表示，自己是那種很容易受到其他消費者影響的人，「我是一個很習慣觀察別人推車，然後默默跟風買東西的人」，過去包括冷凍藍莓、冷凍蝦、草莓奶酪等商品，都是因為看到別人一次拿好幾個，她也跟著拿。

這次她一如往常到好市多補貨，途中眼角突然瞄到一名顧客的推車內放著好幾盒白色包裝商品，「感覺一次拿這麼多應該很好吃」，但因為距離較遠、包裝上的字又太小，完全看不清楚究竟是什麼，於是拍照上網求助。

貼文曝光後，不少網友先笑稱，原PO「偷看別人推車」的習慣實在太有共鳴，「我也是耶！都會看一下別人買什麼」、「跟我一樣，我也都會看別人推車內有什麼東西，會腦波弱跟著買」、「台灣人的特性就是別人買什麼我也要買」，也有人提醒，這種跟風購物模式很可能讓荷包迅速大失血。

也有網友直接認出商品，表示「那是魚肉蛋白棒！我有買過，蠻好吃的，料理也很方便」、「紀文的魚肉蛋白棒，我最近減脂也都會買」，另有人建議若真的好奇，可以先看有沒有特價，再買一盒回家試吃。

從照片中可見，推車裡放的是「紀文冷凍魚肉蛋白棒」。根據《今購百科》資訊，該商品售價359元，一盒18入，每支約60公克，含有7.1公克蛋白質，特色是口感Q彈、脂肪含量較低，也能搭配不同料理方式食用。

不過，這款商品的評價相當兩極，也有人強烈勸退，「這個，千萬不要衝動」、「不好吃」、「難吃」、「不推薦」，還有人直言自己不喜歡蛋白棒的口感，或認為若是以健康飲食為目的，仍應盡量選擇原形食物。

此外，也有網友順勢分享近期在好市多常看到的熱門商品，包括冷凍花椰菜、冷凍毛豆，以及近期話題度頗高的冷凍杜拜巧克力等。看似只是偷瞄別人購物車的小習慣，卻也意外成了不少會員挖掘新品、跟風採買的另類方式。