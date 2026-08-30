隱眼戴整天眼超酸！妹子推爆好市多「免配水葉黃素」 網共鳴：已回購多次

隱形眼鏡是許多上班族與愛美人士日常維持外觀與矯正視力的必備好物，但隨著長時間高壓用眼，雙眼乾澀、緊繃甚至痠痛等困擾也隨之而來。日前有網友在臉書分享，自己因整天配戴隱眼導致眼部極度疲勞，後來在賣場購入一款免配水即可食用的「葉黃素口含錠」，搭配適度按摩後有感舒緩，貼文曝光後吸引不少老顧客大讚「已經回購好多次！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文透露，自己平日不管是通勤上班還是外出聚會，幾乎一整天都離不開隱形眼鏡。然而近期只要一到下班拔下隱眼，雙眼便常出現強烈的乾澀與痠脹感，讓她開始重視眼睛的保養與作息調整。

原PO提到，日前在好市多賣場採購時，意外發現一款設計成口含錠型態的葉黃素補充品，食用時完全不需要額外配水吞服，對生活節奏緊湊的現代人而言相當方便。她分享自身習慣，目前每天卸下隱形眼鏡後就會含一顆補充，並配合眼周肌肉的簡易按摩放鬆，一段時間下來發現眼睛疲勞感確實改善不少，雙眼舒適度明顯提升。

貼文曝光後，許多網友直言「以前買膠囊或大顆錠劑常常懶得吞、忘記吃，這種口含的方便非常多」、「隨手拿起來就能吃，很適合放辦公桌或包包」。也有家長留言表示，「這款我家回購很多次了，原本只是買給常看平板的小孩吃，結果口感不錯，最後變成全家大小一起吃」。不少人則警惕「現在隱形眼鏡真的不敢戴太久，很怕演變成乾眼症」、「保養品只是輔助，適度讓眼睛休息、熱敷更重要」。