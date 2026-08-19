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炸醬麵加巧克力是邪教？ 內行曝7-11新品神級吃法：加鮮奶更濃郁

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN 推出維力炸醬搭配巧克力的拌麵新品，獵奇組合引發熱議。聯合報系資料照
7-ELEVEN 推出維力炸醬搭配巧克力的拌麵新品，獵奇組合引發熱議。聯合報系資料照

近年超商鮮食創意不斷突破天花板，7-11日前悄悄上架一款名為「維力炸醬巧克力拌麵」的獵奇新品，將台灣經典乾拌麵霸主與整塊堅果巧克力棒結合，視覺與口味上的極大反差掀起討論，單則開箱更吸引超過170萬次瀏覽，讓網友看傻直呼「超商研發到底嗑了什麼」、「這世界對人類的惡意太大了！」

一名網友在Threads發文笑稱「小七你敢不敢出一些人吃的東西」，並在廣大網友集氣敲碗下親自「身先士卒」買來試吃。原PO在開箱後給予出乎意料的好評，直呼「意外地超級好吃」，不僅微波麵體比一般泡麵更具Q彈嚼勁，原本濃郁厚重的炸醬香氣幾乎能中和掉巧克力的甜膩，只留下花生堅果碎粒與淡淡的甜味點綴，整體吃起來就像帶有層次的甜口炸醬麵。

不少搶先嚐鮮的「勇者」網友也紛紛留言平反：「只要拌均勻，巧克力的微甜能完美降低炸醬的死鹹感」、「其實就是帶有堅果香氣的鹹甜滋味，完全不雷」、「本來以為是黑暗料理，吃起來居然意外順口」。不過，也有部分不習慣鹹甜交織的消費者直言「吃起來太衝擊，還是分開吃比較安全」。

事實上，「炸醬麵搭巧克力棒」的吃法過去就曾被網友實測分享過，此次超商直接將民間秘方商品化，立刻釣出隱藏老饕公開私房升級指南。有饕客建議，拌勻後可倒入少許純鮮奶，不僅能瞬間降溫便於入口，更能讓醬汁化身為絲滑濃郁的「炸醬牛奶」，鹹甜層次大幅提升。

喜愛不同甜度的網友則分享，可替換加入健達巧克力條，或是捏碎Oreo黑色餅乾本體拌入，能增添酥脆顆粒感且不會過於油膩；也有甜鹹控推薦加入半顆統一布丁一同攪拌，利用焦糖與蛋香營造獨特的滑順奶醬口感。

巧克力 鮮奶 7-11 邪教 超商

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