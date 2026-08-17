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熱狗比披薩還肥？好市多熱量表嚇壞全網 美媒揭「高卡路里」關鍵內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒熱狗套餐的高熱量多來自醬料與含糖飲料，建議可更換無糖飲品以減輕負擔。聯合報系資料照
專家提醒熱狗套餐的高熱量多來自醬料與含糖飲料，建議可更換無糖飲品以減輕負擔。聯合報系資料照

美式賣場好市多Costco）熟食區販售的50元「熱狗加飲料」經典套餐，長年深受會員喜愛。然而，近日有網友曬出賣場張貼的官方營養標示，赫然發現一份熱狗堡熱量竟高達992大卡，甚至超越單片披薩，讓原PO忍不住驚呼「太可怕了」，不少網友看傻眼直言「難怪這麼好吃」；不過外媒與內行分析指出，該標示數字極可能已計入醬料與套餐汽水等總熱量。

一名網友在Threads上分享好市多熟食區的熱量表，照片中顯示「豬肉熱狗」一份重量約320公克，熱量竟標註高達992大卡。對比其他熱門品項，重288公克的單片起司披薩為732大卡，重280公克的單片海鮮披薩則為588大卡，熱狗堡的卡路里意外居冠。

該數據讓大批愛好者難以置信，紛紛留言熱議：「難怪每次吃完都超有飽足感」、「有時不太餓還想說吃熱狗就好，原來比披薩還肥」、「以為點熱狗比較沒負擔，完全被騙了」。不過，也有細心網友對比過去資料指出，早年熱狗堡標示重量約140公克、熱量約448大卡，如今標示的份量與卡路里雙雙翻倍，推測計算基準可能有所調整。

針對好市多熱狗的卡路里爭議，美國美食媒體《Food Republic》先前曾深入報導指出，好市多熱狗堡在各地的標示範圍通常介於580至850大卡之間。

外媒解析，單純的「熱狗香腸加麵包」基礎熱量約為580大卡，但由於套餐附贈無限暢飲杯，若民眾裝取全糖碳酸飲料，整體熱量便會飆升至850大卡左右；若再加上酸菜、洋蔥碎、黃芥末及番茄醬等大量自取醬料，熱量與總重量便會進一步推升至近千卡。

除了熱狗堡之外，標示表上重553公克的「凱薩雞肉沙拉」總熱量更達到1001大卡，同樣被網友封為意想不到的「熱量刺客」。不少內行消費者指出，沙拉的熱量核心主要來自隨附的高油脂凱薩醬包與麵包丁，若減少淋醬量即可大幅降低負擔。

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