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全家「神級新品」掀掃貨潮 內行教一招：加冰塊更好喝
全家便利商店日前推出全新日系包裝的奶茶與抹茶牛乳系列飲品，主打濃郁奶香與茶香平衡，隨即在Threads與美食圈掀起開箱熱潮。其中「抹茶牛乳」更被不少吃貨大讚抹味十足，甚至因搶購太過踴躍，造成多處門市架上一瓶難求，不少民眾紛紛發文哀號「跑好幾間都撲空買不到！」
有網友近日在Threads開箱分享全家新推出的牛乳系列飲品，包含經典奶茶（紅茶牛奶）與抹茶牛乳兩款選擇。新品採用簡約質感的日系包裝，單件特價39元、兩件53元的親民嘗鮮價，迅速吸引大批上班族與學生族群嚐鮮。
其中，抹茶牛乳更是被許多甜點控推爆，留言盛讚「奶味很濃但抹味依舊突出」、「口感相當順口」、「比預期好喝很多，會想持續回購」。然而，由於商品太過熱銷，不少網友哀怨表示「我家這邊架上完全沒看到抹茶」、「跑了兩間全家都撲空」、「感覺進貨數量超稀少，只能看別人喝好羨慕」。
儘管熱銷搶手，部分習慣無糖茶飲的民眾認為「整體偏甜」、「奶味較重稍微蓋過茶味」。對此，內行網友建議平時怕甜的消費者，買回家後可倒進玻璃杯中「加入大量冰塊」一同飲用，不僅能大幅降低甜膩感，冰鎮後還能讓茶韻與奶香更加協調順口。
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