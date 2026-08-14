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好市多熱銷「捕蚊神器」特價 會員曝驚人效果：蚊子加小黑蚊至少500隻

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多熱銷一款捕蚊燈，不少會員給予好評。聯合報系資料照
好市多熱銷一款捕蚊燈，不少會員給予好評。聯合報系資料照

夏天天氣炎熱、蚊蟲出沒，有網友分享好市多近日一款熱銷捕蚊燈，現在折價214元，只要785元，實際使用幾天後，發現家中蚊子明顯變少。貼文曝光，不少買過的會員也大推好用，甚至有人表示在鄉下擺一台，蚊子加小黑蚊至少500隻，效果驚人。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，先前看過其他會員推薦「SABA捕蚊燈」，也有身邊朋友推薦，但每次去好市多都撲空，直到最近才看到補貨，且折價214元，優惠到16日。

原po將捕蚊燈放在客廳使用，她表示外型比想像中簡單，擺著不會很突兀，另外也可以吊起來使用，重量不會太重，看哪裡蚊子多，就隨時移動。原po透露，實際用了幾天後，發現家中蚊子變少了，晚上終於可以好好睡覺。

文章曝光引發熱議，不少會員都給予好評，「效果不錯小果蠅也可以電到」、「這台連蒼蠅都可以死，而且用了它之後，基本上就沒有被叮了」。也有人分享這台效果驚人，「放在一樓蚊子抓不到，蒼蠅倒是抓了不少，還有一隻蒼蠅卡在上面都快噴火花了，嚇死我趕快斷電」、「這超好用的，鄉下娘家擺一台，過一陣子回去看底盤蚊子加小黑蚊至少500隻」。

486團購曾分享捕蚊燈的使用時機，對蚊子來說，人體絕對比捕蚊燈更具吸引力，因此避免「人燈一室」可以提高捕蚊效果。若想要一夜好眠，可在睡前2至3小時先將捕蚊燈開啟並將環境燈關閉，因為環境越暗誘捕的光源越能吸引蚊子，同時人先離開現場。另外，擺放位置也很重要，建議將捕蚊燈放在75至100公分左右蚊子的飛行高度，避免靠近風扇或空調出風口，以達到最佳效果。

好市多 蚊子

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