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好市多又見推車亂象！一堆人亂丟害車門打不開 網怒：台灣人自律是笑話
有一名網友在臉書社團「Costco好市多 經驗老實說 消費心得分享區」上分享了一張照片，並憤怒地表示：「怎麼會有這些沒水準的爛客人」。照片中顯示，許多購物用的手推車被隨意丟棄在停車位旁，導致車主無法正常開門上下車。
這張照片一經曝光，立即引起網友們的熱議。許多人在留言中表示，「美國好市多常看到這樣被丟著」、「好市多沒水準的人可多了，搶車位、推車亂丟、賣場內推車直接卡路中間聊天」、「還有插隊拿試吃」等情況屢見不鮮。
網友們紛紛抱怨，每天都有亂丟推車的行為，甚至有人將推車推到公車站，或是將垃圾丟在推車上，更有甚者在推車上留下尿布，讓員工們疲於奔命。
有網友建議：「付費使用、還車退回，台灣人會為了退款乖乖推回正確的地方」、「應該要請好市多把那個小格子塗銷吧」，希望能透過一些措施來改善這種亂象。
也有網友對於台灣人的自律性表示懷疑，「說台灣人自律是個笑話」，更有人戲謔地說：「如果是店員指示跟教導客人這樣放，不知道會有多少人崩潰....呵呵呵！」
面對如此情況，不少消費者表示對於停車在推車亂放的區域感到擔憂，擔心自己的汽車烤漆會被不小心刮傷。
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