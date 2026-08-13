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好市多賽車模擬器爆紅！1.4萬只是方向盤 網見「椅子價格」冷靜了
有一名網友在臉書社團「Costco好市多 經驗老實說 消費心得分享區」上分享了一組照片，內容顯示好市多開始販售一款高級賽車方向盤及金屬踏板組，售價為13,999元。照片一出，立刻引發網友們的熱烈討論。
這款名為「Thrustmaster T300R」的賽車方向盤組，具備1080度力回饋及可拆卸GT風格的方向盤，並配有13個操作按鈕、2個大尺寸換檔撥片及可調節的金屬踏板。整體尺寸為寬35深46高33CM。
照片曝光後，不少網友紛紛留言表示興趣，有人笑稱「小孩的最愛」，也有人說「便宜，就買了吧，老婆如果問，再找理由解釋」。甚至有網友開玩笑地表示這是「買奶粉送的」或是「買牛奶送的」，引發不少共鳴。
不過，也有網友提醒說：「大家冷靜，13000只是方向盤跟踏板，椅子賣21000多」，並指出這款產品只是入門級，建議消費者考慮空間問題，因為這類設備通常需要較大的使用空間。
另外，一些已購買的網友則分享了使用心得，表示「丟著都懶得玩，只有朋友一直想來我家玩」，甚至有人表示這套設備最終成為了「很好收納的椅子」。
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