好市多1熟食狂特價！網一吃搖頭「菜市場買就好」 內行曝拯救吃法

特價商品不買真的就是虧了嗎？美式賣場好市多（Costco）近日一款熟食討論熱度飆升，一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享商品照片，畫面中熱銷熟食發出折扣訊息，隨即吸引大批網友湧入留言，意見卻相當兩極。

原PO分享了熟食部「蒜辣薄皮脆雞桶」的促銷情報，原本售價289元的6塊雞桶現折60元，特價後只要229元，讓原PO忍不住發文直呼「他好常在特價」。這項看似極具性價比的優惠折扣，迅速成為賣場交流板上的熱門話題，不少常客與吃貨紛紛站出來分享自己的真實消費體會。

不過，留言區中卻出現大量負面評價，許多消費者直言品質令人相當失望。有網友大吐苦水表示「又軟又爛又油」，也有人痛批「那雞皮軟爛的噁心，根本不像用炸的」，不少顧客更狠酸「超鹹，皮很像在吃麵粉皮」、「騙一次就好，特價也沒用」，直言這款產品「貴又難吃」。面對賣場持續祭出降價招數，不少網友完全不埋單，紛紛建議「改售價，不如改配方」，甚至有民眾笑稱「老公說下次買菜市場的就好」，也有人搖頭表示「吃過一輩子不會再買」，坦言熟食部快團滅了，不好吃再多優惠也沒用。

即便負評排山倒海，依然有部分忠實擁護者出面力挺這款商品。有網友疑惑發問「只有我覺得很好吃嗎⋯⋯一個人可以嗑光一桶」，也有人大讚覺得好吃，並表示肯德基現在沒有薄皮了，「沒得選」。部分網友則從性價比角度分析，認為這桶炸雞不錯吃，「但不適合想吃脆皮的人」，整體味道還可以。此外，更有內行饕客不藏私分享拯救美味的秘訣，笑稱「我曾經帶回家氣炸後變好吃很多，皮也是脆的，會不會他的設定是帶回家再加熱來吃的」。

除了風味與口感引發論戰，日前也有消費者反映遇到商品「數量不符」的情況。該網友發文表示，購買原價289元的6入雞桶，正常應為3隻大雞腿切半後的6塊組合，當天回家卻發現少了一塊。對此，不少網友建議若發現實際份量與標示不符，應盡快向賣場反映以申請退款或換貨；也有人坦言，早期推出的兩隻裝組合較會考慮購買，如今改為6隻的大份量，若缺乏分食對象便無購買意願。