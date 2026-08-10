日本「爆紅飲品」進駐台灣超商 網瘋搶：機票省下來了

前往日本旅遊時，許多民眾喜歡在當地的自動販賣機尋寶，其中一款需要「搖一搖」才會變成果凍質地的「果凍水」，成為近期赴日必喝的打卡飲品。日前有網友在7-11超商架上驚喜發現這款日本爆紅商品，雖然單瓶售價高達99元，仍吸引大批民眾搶購嚐鮮，開箱盛況也引發討論。

一名網友在Threads上發文開箱，興奮宣布這款日本販賣機超夯的「果凍水」居然已經可以在台灣7-11買到，並曬出飲品開箱照。這款果凍水最大賣點在於瓶身液體經由用力搖晃後，會化為水嫩彈牙的果凍質地，口感偏向彈珠汽水風味，好玩又吸睛的特性讓許多原本去日本尋找卻撲空的民眾直呼驚喜。

不少去過日本的網友留言迴響：「在日本地鐵販賣機看到都很想投來喝」、「有濃濃的彈珠汽水味，很酷欸」、「搖一搖變果凍真的很好玩」、「不用飛日本就能喝到，把機票錢省下來了」。

除了風味與噱頭，有細心網友注意到，這款果凍水之所以能搖出果凍口感，主因是添加了複方增稠劑。許多醫護從業者與家中有長者的網友笑稱，這種質地與長照護理中為了防止吞嚥困難、容易嗆咳的老人家所使用的「水份增稠劑」概念不謀而合。針對一瓶99元的進口售價，網友評價兩極，有人認為價格偏高，但也有不少民眾為了滿足好奇心樂於買單。