超商買熱狗拿3種醬…她遭店員酸「拿太多」超委屈 兩派網友掀論戰

肚子餓想簡單墊墊胃，超商往往是最方便的選擇。對此，一名女網友分享，自己到超商購買3份熱狗，按照平常習慣拿取番茄醬、酸黃瓜醬及芥末醬各3包，沒想到卻遭店員質疑「小姐，這個醬都是我們自己要花錢買的欸，妳拿這麼多！」，讓她當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己平時吃1條熱狗就會搭配各1包番茄醬、酸黃瓜和芥末醬，這次因為一次買了3份熱狗，才會同時拿9包醬，沒想到卻被店家認為拿太多。她對此相當委屈，也疑惑詢問「原來這些醬是店家自己負擔的嗎？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「還以為你一種各拿5包，結果是三種各1，是正常用量」、「這不是基本的醬料嗎？所以不拿醬的可以退錢嗎？」、「連醬都出不起，店收一收回去吃自己」、「不要買，讓他熱狗報廢，他應該會更爽」、「如果店家讓我拿的有罪惡感，那我下次就不會去買了，正常拿個醬料這樣都要被提醒，那活該賣不掉」、「我都照拿，醬料包放在那就是要給人拿的不是嗎？我都各拿一包，不會多拿」、「這三種醬少任何一種我都不會在這間店買大亨堡」。

此外，也有內行網友出面解釋「加盟店的話，這些都是直接扣加盟店費用，雖然我是覺得店長沒必要這麼講，但是考慮到總部給的微薄分潤，請多多包涵」、「基本上很多消費者可以免費索取的東西都是成本，例如裝熟食的袋子，不管是直營店還是加盟店，只不過在直營店，這些都是總公司的錢，在加盟店的話，這些成本都是老闆的錢」、「備品都是加盟店自己出錢的，所以有些生意不好的店會特別在意，不過我覺得你拿的量很正常，你不用管他」、「因為太多這種貪小便宜的人，才會導致門市越來越不願意將備品給客人自取」。

不少人喜歡逛超商，本站曾報導，一名女網友分享，近期台灣7-11門市悄悄引進韓國CU一款話題度極高的「Chef M」微波義大利麵，在台售價為每盒新台幣119元，包含鮮美培根奶油與奶油蘑菇/辣味等熱門口味，讓她驚呼「韓國CU義大利麵，台灣竟然有了」。

對此，不少網友都大力推薦，回應「好吃到哭」、「我要吃十盒」、「去韓國每天都要吃一盒，沒想到台灣引進了」、「微波就能吃超方便」；然而，另一派嚐鮮過的民眾則提出不同看法，認為價格不夠平易近人，「119元份量太少了，兩口就吃完」、「醬汁偏鹹偏甜，不如吃台灣 7-11 本身的聯名義大利麵」、「買一盒吃不飽，不如去韓國再吃」。