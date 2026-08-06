洗碗精界老字號！一瓶才60元功能強大 網：我家阿嬤愛用牌

有一名網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享了一則貼文，內容提及全聯超市販售的沙拉脫洗潔精，售價僅60元，覺得驚訝，但自己從未使用過，詢問網友使用心得或其他品牌洗碗精推薦。

貼文一出 ，迅速吸引了眾多網友的關注和回應。許多人對沙拉脫的去油效果印象強烈，大讚「老牌子」、「去油力強」，並表示「我用沙拉脫好幾年，不錯用。」

不過，也有部分網友反映使用沙拉脫後手部乾澀的問題。一位網友指出：「我家阿嬤愛用牌，但是有點傷手。」另有網友補充道：「沙拉脫，去油效果真的很好，有人說很傷手，但我可能皮比較厚，我沒有感覺」、「個人是覺得不傷手，因為去油力強，其實用量只要一點點就好了。」也有使用者建議：「要戴手套，洗碗精都很傷手。」

此外，不少網友還分享了沙拉脫的其他用途。有一位網友表示，約3、40年前在自助火鍋城上班時，就曾使用沙拉脫加水稀釋來拖地，效果不錯。還有人指出沙拉脫在洗衣服及清潔眼鏡方面效果也很好。