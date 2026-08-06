好市多斐濟水好喝嗎？24瓶849元評價兩極 網喊「信仰之水」

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了斐濟天然深層礦泉水的照片，詢問大家對其口感的看法，隨即引發熱烈討論。

根據《今購百科》資訊，這款「斐濟天然深層礦泉水」來自斐濟維提萊武島，取水地位於原始雨林邊緣，擁有輕柔滑順的口感，產地：斐濟。一箱24入，一瓶500毫升，售價849元。

然而，網友們對這款水的評價卻呈現兩極化。部分網友表示失望，認為「本來有很高的期待，但後來發現不好喝，瓶子漂亮而已」，「就是瓶子看起來高級而已」，甚至有人覺得「這個喝起來有生水的味道，個人還是比較喜歡喝台鹽鹼性離子水」、「還不如去買台鹽海洋深層水」。

另一方面，也有網友表示喜愛這款水，稱其「很好喝啊，都一次買十箱擺著」、「Lebron James很愛喝」。有趣的是，有人提到「可能要用專屬的杯子才能喝出差異」，甚至戲稱其為「信仰之水」。

此外，有網友表示「用斐濟杯喝，那味道zer一下就上來了」，但也不忘指出其價格偏高，直言「貴」。