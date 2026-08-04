如何挑出最棒好市多烤雞？主廚先確認外包裝標示：水分是關鍵

對於忙碌的現代人而言，大賣場的熟食烤雞是快速果腹的首選，美國美食旅遊媒體《Southern Living》日前報導了專業主廚購買烤雞的私房技巧。任教於美國北卡羅來納州夏洛特市約翰遜威爾斯大學食品創新與技術學院的資深講師兼專業主廚提斯（Frederick J. Tiess）表示，即使身為主廚也有不想下廚的時候，除了偏好特定連鎖店，若在好市多（Costco）等賣場購買烤雞，他必做的第一件事就是檢查「包裝時間」以確認新鮮度與水分，避免買到因放置過久而肉質變得乾柴的烤雞。

提斯主廚指出，一隻標準的烤雞約有將近1公斤可食用的肉，包含46%白肉與26%紅肉，四口之家吃完一頓後還能剩下許多。剩餘的雞肉可做成西班牙雞肉燉飯、湯品或咖哩，而常被忽視的28%骨頭與殘渣更具有極高料理價值，非常適合用來熬製高湯。名廚加比·達爾金（Gaby Dalkin）也大讚Costco烤雞是「最佳選擇」，不僅份量大、肉質多汁且極具性價比，完美調味適合各種料理。

除了美國主廚的建議，YouTuber「張揚夫婦」也拍影片分享了極致的Costco美式大烤雞「省錢一雞多吃」企劃，示範售價189元的烤雞如何讓兩個人吃上三頓飯：買回家後首先進行拆解，將大腿骨拆下搭配生菜作為第一餐，接著將兩塊肥美的雞胸肉皮剝掉取下，並手剝成雞肉絲保留備用；剩下的雞翼、脊椎與雞骨架則分裝成小塊，作為熬煮湯底的核心食材。

第二餐則準備了燙好的麵條、蔬菜與大量的雞肉絲，示範了靈活的涼麵吃法。將鰹魚露均勻撒在麵上，並加入小管醬做成「窮人的海陸組合」，再淋上蔥油、麻辣醬與芝麻增香，完成色香味俱全的一餐。強調手剝雞肉絲非常萬用，不僅量多，還可以做成雞肉飯、沙拉或拌麵，相較於大賣場昂貴的現成沙拉，自己動手搭配有肉有菜更加划算且美味。

到了第三餐，可將剩餘的雞骨架、雞翅等部位放入高壓鍋熬煮雞高湯，並加入松茸菇、乾蟲草菇、洋蔥、蒜、玉米、米以及冷凍菠菜，煮成濃郁的雞粥。影片中提到，烤雞骨架本身帶有鹹味與香氣，熬出來的湯底非常鮮美，甚至不需要過多調味。兩大盆熱騰騰的雞粥不僅營養豐富，還能把骨架上的殘肉挑出享用，用極低的預算實現了豐富美味的三餐，非常適合月底想省錢的民眾。