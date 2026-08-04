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宜蘭1伴手禮「開門秒掃光」…他好奇有這麼好吃？ 在地人嘆：買不到很困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期到奕順軒，開店瞬間大批顧客一擁而入，不到5分鐘，架上熱門麵包幾乎被掃購一空，讓他忍不住驚呼「真的有這麼好吃嗎？」。聯合報系資料照
一名網友分享，近期到奕順軒，開店瞬間大批顧客一擁而入，不到5分鐘，架上熱門麵包幾乎被掃購一空，讓他忍不住驚呼「真的有這麼好吃嗎？」。聯合報系資料照

宜蘭知名伴手禮店奕順軒不只奶凍捲人氣高，就連麵包也吸引大批民眾搶購。一名網友分享，近期到奕順軒羅東門市，開店瞬間大批顧客一擁而入，不到5分鐘，架上熱門麵包幾乎被掃購一空，讓他忍不住驚呼「真的有這麼好吃嗎？」。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，羅東的奕順軒上午9點30分一開門，早已在外等候的民眾立刻衝進店內，開始瘋狂掃貨，短短5分鐘，熱門麵包幾乎全數售罄，讓他相當傻眼，好奇這些麵包究竟有何魅力，能吸引這麼多人專程排隊購買？

貼文一出後，不少網友都表示「拜託大家別再去了，我當地人都買不到很困擾」、「就是這些觀光客，害我買不到紅酒莓果麵包」、「剛出爐的菠蘿是真好吃」、「奕順軒麵包我只愛菠蘿」、「去宜蘭我一定去買奕順軒的麵包，我一次都買1000多元，放在冷凍庫」、「蔓越莓乳酪一定要買爆」、「它真正強的地方，是你挑不出整間店有什麼難吃的品項」、「蔥麵包好吃」。

提到宜蘭伴手禮，多數人會聯想到奶凍捲。本站曾報導，一名女網友好奇「有脆友吃過弈順軒的乳酪餅嗎？推薦嗎？」。

對此，不少老饕大讚「我宜蘭人大推」、「不好意思的說，小女子獨自吃掉四分之三」、「超好吃，請直接去買，我一次可以吃一整盒，麻糬很Q」、「好吃，冰過更好吃」、「還可以，一次不要吃太多，配茶比較不膩，口感豐富、口味滿重的」、「好吃，鹹是乳酪的鹹，所以奶味很重」、「我記得很好吃，但建議冰的吃，乳酪味道很濃郁，愛吃起司的人會很喜歡」、「超級好吃！弈順軒最好吃的商品」。

不過也有部分網友持相反意見，回應「真的很臭，之前看大家推薦買的，結果全家沒人敢吃」、「我覺得奶臭味很重！比較沒辦法接受」、「吃第一塊會很想把整盒獨吞，但吃到第二塊後差不多就不行了，很膩」、「吃過我覺得很臭，可以先買小塊吃吃看」。

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