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免飛南韓就吃得到？7-11「超強新品」引熱議 網激推：好吃到哭

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國超商熱銷的微波義大利麵悄悄登上台灣7-11門市，吸引大量網友開箱討論。聯合報系資料照
韓國超商熱銷的微波義大利麵悄悄登上台灣7-11門市，吸引大量網友開箱討論。聯合報系資料照

前往韓國旅遊必逛超商，不少旅客在CU超商都曾品嚐過一款話題度極高的微波義大利麵。近日有網友驚喜發現，這款原本只能遠赴韓國才能享用的超商美食，竟已悄悄引進台灣7-11門市。消息曝光後，不少忠實粉絲直呼「終於不用飛韓國」，但也有部分民眾對於定價與份量持保留態度，評價呈現兩極。

一名網友日前在Threads上發文分享，自己在台北7-11國京門市赫然看到這款韓國熱銷的「Chef M」微波義大利麵，驚呼「韓國CU義大利麵，台灣竟然有了」。原PO隨後補充指出，該款義大利麵在台灣7-11售價為每盒新台幣119元，包含鮮美培根奶油（Bacon Carbonara）與奶油蘑菇/辣味（Toowoomba Pasta）等熱門口味均有引進。貼文發布短短三天內便吸引逾58萬次瀏覽，不少網友紛紛Tag好友尋找販售門市。

隨著討論熱度飆升，一派忠實擁護者大力推薦，「右邊那款真的超好吃」、「去韓國每天都要吃一盒，沒想到台灣引進了」、「微波就能吃超方便」、「好吃到哭」、「我要吃十盒」；然而，另一派嚐鮮過的民眾則提出不同看法，認為價格不夠平易近人，「119元份量太少了，兩口就吃完」、「醬汁偏鹹偏甜，不如吃台灣 7-11 本身的聯名義大利麵」，更有網友直言「買一盒吃不飽，不如去韓國再吃」。

這次引進的微波義大利麵，主打濃郁醬汁與便利微波的特質，在韓國當地即為話題商品。針對台灣售價119元，有內行網友幫忙分析，表示韓國當地售價約為4,400韓元（折合新台幣約100多元），考量跨境進口與物流成本，台灣定價尚屬合理的國際溢價範圍。

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