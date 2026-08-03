好市多運動內衣踩雷？她氣喊「穿了會激凸」網揭適合族群

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上貼出兩張照片，並發文表示對於一款知名品牌的運動內衣設計感到不滿，稱「想讓大家避雷，這個穿了會激凸…我不知道買來穿的用意為何？氣死！」此言一出，立即引發網友熱烈討論。

根據《今購百科》提供的資訊，這款運動內衣為美國尺寸的女用低強度運動內衣，採用彈性布料製成，具有快乾舒適的特性，無鋼圈設計讓穿著者感到無負擔。產品外觀上，胸前印有品牌LOGO，兩入組售價為799元。

照片曝光後，網友們紛紛留言表達看法。有網友認為，「CK不是就愛打擦邊球，也許故意這樣設計的呢」，也有網友指出，「激凸在台灣很特別，但在國外連內衣都不穿也很正常」。還有人表示，「CK的設計目標就是這樣」，並指出該產品主打輕薄舒適。

然而，也有消費者對此設計感到不滿，留言表示，「上次我也買到了有點傻眼，所以也是想拿去退」、「退掉就好，別氣」。

針對此話題，有網友分析稱，「歐美風」、「CK適合AB胸，骨感微突感，是種吸引力，太大的就跳過吧」。另有網友指出，「天氣熱，就沒墊=會凸」，並認為「如果沒胸墊應該都會吧」。

此外，有網友強調，「西方人原本就不在乎激凸，而且外包裝就是西方設計的，如果不喜歡就別買，而且你不喜歡不代表別人不喜歡」。