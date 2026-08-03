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價錢一樣選誰？好市多烏骨雞PK土雞 老饕曝口感差異：這款有腥味
有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，詢問大家「價錢一樣，你們買烏骨雞的還是會買土雞的？」並附上大成台灣土雞切塊與台灣烏骨雞切塊的照片。從照片可見，兩者的冷藏肉價格相同，每公斤單價皆為239元。該貼文一出，隨即引發網友熱烈討論。
根據留言區的回應，不少人認為選擇要視料理需求而定。多數網友表示：「土雞肉比較好吃，烏骨雞比較補」、「土雞煮湯真的肉很嫩好吃」、「烏骨雞適合藥膳」。一些網友也分享了自己的烹飪經驗：「煮雞湯選烏骨，紅燒選土雞」、「都買，土雞煮三杯雞，烏骨雞做鳳梨苦瓜雞湯」。此外，也有網友提到個人口味偏好：「我愛吃烏骨雞」、「俺覺得烏骨雞好吃」、「土雞肉比較Q」。
然而，對於烏骨雞的外觀與味道，部分網友則表達不同看法。「黑的有點可怕」、「烏骨雞有時候煮起來有一股腥味」等留言也反映出消費者對於烏骨雞接受度的分歧。
根據相關文章介紹及雞肉選購指南，烏骨雞與土雞的差異主要在於外觀顏色、肉質口感及適合的料理方式。烏骨雞的皮、肉、骨頭皆呈黑色，肉質細嫩且久煮不柴，常用於藥膳或燉補類料理，如烏蔘雞、何首烏雞湯；而土雞則以結實Q彈的咬勁著稱，適合用來製作白斬雞、麻油雞或香菇雞等家常菜。
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