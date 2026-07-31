她推好市多1餅乾「吃到停不下來」 老饕：配牛奶、夾冰淇淋更讚

好市多商品種類多樣又划算，還可以找到不少讓人驚豔的好物。有一名女網友日前跟風買了一箱餅乾，回家後讓她一吃停不下來，大讚真的很涮嘴。不少品嘗過的老饕也點頭推薦，直呼長輩、小孩都愛吃。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，這款喜年來出的「Oh！醬 小蛋餅」充滿濃濃蛋香，口感鬆鬆的，甜度還帶有微微甜，吃起來有點像孔雀餅乾，讓她一口一個完全停不下來。

原PO還推薦可以拿來夾冰淇淋，口感更上一層次。目前好市多一箱21包售價299元，等於一包只要14元，而且餅乾份量也不少，讓她大讚非常划算。

貼文獲得不少好評，「這真的賣得很好，我一看到就搬兩箱」、「竟然補貨了！我前兩次去都撲空，這箱真的超難買」、「我家小朋友都叫它小雞餅乾，每次看到都很開心」、「我也是跟風買，結果比想像中還好吃，難怪大家一直推」、「原本是買給小孩，最後吃最多的是我本人…哈哈」、「每次去好市多都會先繞去看還有沒有，真的很好吃」、「我家長輩也很喜歡！牙口不好友善」。

還有老饕建議可以泡牛奶或夾麥芽糖吃，「這個放半包在碗裡，然後加鮮奶，攪拌攪拌，真的很好吃喔，我家的小屁孩都這樣吃」、「配牛奶真的很搭，小孩一下就吃光光」、「夾麥芽糖也應該不錯」。