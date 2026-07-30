逛好市多也會迷路？中和店「非官方地圖」瘋傳 商品位置常變有玄機

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一張自製的好市多中和店配置圖，並表示這是依據實際逛店印象所做的非官方版本，歡迎其他網友補充修正。此圖一經發布，立即引起網友熱烈討論。

有網友指出，「商品每隔一段時間就會換位置，目的是為了讓客人在賣場待更久」，也有人表示，「辛苦了但會迷路的人給他地圖也是迷路」、「中和店真的是全台灣最小的」，對於能在好市多迷路感到驚訝。另有網友認為，儘管商品位置會變動，但該配置圖仍具參考價值。

根據The Takeout的報導指出，顧客在好市多找不到商品並非因為方向感不佳，而是賣場策略的一部分。好市多定期重新擺放商品位置，目的在於延長顧客在店內的停留時間，增加衝動消費機會。報導提到，當顧客在尋找商品時走過更多走道，自然會注意到平常不會留意的新品，進而可能增加購買意願。

報導還指出，好市多更動商品位置頻率較高的是季節性商品，而基本商品也可能幾個月就換一次位置。若顧客在尋找商品過程中感到困惑，建議可尋求工作人員的協助，以避免浪費時間。

對於想要控制購物預算的顧客，建議避開店內前排的季節性及優惠商品區，直奔新鮮商品擺放處，以減少衝動購物的機會。