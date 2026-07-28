好市多新上架一款「萬用消毒神器」…她曝3大實用情境 過來人大推

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多賣場發現一款高CP值消毒藥水，不僅清潔效果受到好評，甚至還能應用於除臭用途，特殊用法曝光後，引發廣大網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在網路上看到其他會員分享一款「沙威隆」消毒藥水，決定買回家實測。發現使用產品拖地後，再以清水複拖一次，地板不僅變得乾淨，也不會留下黏膩感，更特別的是沒有一般消毒水常見的刺鼻味，反而散發淡淡的橘子汽水香氣。

這名網友進一步說明，除了拖地之外，在日常清潔上用途相當廣泛，包含廁所清潔、地面刷洗、馬桶清潔等，都能派上用場，且除臭效果相當明顯，除了可倒入排水孔改善異味，甚至還有人分享能用於泡腳除腳臭，讓她直呼「真的是一罐很多功能的清潔好物」。

貼文一出後，不少網友都表示「這超好用，洗衣服、拖地、消毒擦拭、泡澡一罐很快就用完了」、「完全就是季節好物」、「這個殺菌消臭都很好用！」、「第一次知道消毒藥水的用途這麼廣，之前鏟子超人拿來泡靴子」。不過，也有網友提醒「我記得這個好像對毛孩有毒，家裡有毛孩的要審慎評估。」

事實上，好市多還有不少熱銷商品。本站曾報導，一名網友分享，夏季悶熱天氣容易讓小寶寶的皮膚出現狀況，在好市多購買「cerave預防乾裂全效嫩膚霜」後，拿來擦兒子的紅疹或後期熱疹加強保濕，效果都不錯，很快就痊癒，皮膚的隔絕與修復效果也非常棒、好得快。

對此，不少買過的會員也大推，紛紛表示「深藍色那條很萬用，打完微針拿來混乳液擦很保濕，修護也很好」、「看過藥師有推薦深藍色這條成分單純，可以給寶寶」、「我懷孕擦肚子到小孩出生都是擦同一罐，母子共用一樣的保養品」、「我也是用這兩罐幫小孩擦身體，寶寶皮膚顧得很好」、「這罐修復與保濕都很推」、「這罐隨身放包包也很好用，有什麼蚊子叮、夏天穿鞋磨腳都可以擦」。