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每天只能吃2顆？好市多1款堅果不能過量 網提醒：小心中毒

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多（Costco）示意圖。 美聯社
好市多（Costco）示意圖。 美聯社

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」上分享了一張巴西堅果的照片，並詢問其他網友關於巴西堅果的正確食用方式及保存方法。該網友提到，AI建議每日不超過2顆，並對此表示困惑：「那我這一大包要吃到何時啊！？還有開封後要冰嗎？」

此貼文一出，立刻引來網友們的踴躍回應。多數網友建議，巴西堅果應冷藏保存，以保持其脆度和風味。一位網友指出：「一定要冰，分小包裝放冷凍」，另一位網友則建議：「台灣氣候潮濕，所有堅果買回來都應該冷藏保存」。

關於食用量的控制，多位網友提醒，巴西堅果是世界上含硒量最高的食物之一，過量攝取可能導致急性中毒症狀，如噁心、嘔吐及腹瀉等。因此，每日食用量應控制在1至2顆，以避免硒中毒。有網友分享經驗：「我也是每天一顆偶爾兩顆，大約半年吃完。」此外，由於巴西堅果油脂含量高，胃腸功能較弱者應謹慎食用，以免引發消化不良。

元氣網曾報導過「巴西堅果吃一粒『硒』就超量？吃巴西堅果有可能硒中毒嗎？」一文中指出，一粒巴西堅果的平均重量大約是5克，而其所含的硒可高達340微克，接近每日攝取量的上限（400微克）。因此，若運氣不佳，確有可能因食用一粒巴西堅果而超量。

據《今購百科》資訊，好市多這款巴西堅果一包約680公克，售價569元。該產品選用百年老樹巴西堅果果實，酥脆堅果咀嚼帶出微甜如奶油般的絲滑口感，可直接食用，亦可加在沙拉或水果碗中享用。

堅果 巴西 好市多

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