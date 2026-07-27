義美小泡芙紅到日本！好市多上架引暴動 網友喊：下一款拜託賣它

台灣美食近年在日本持續掀起熱潮，除了雞排、蔥抓餅、飯糰等人氣商品外，台灣零食也逐漸打入日本市場。近日有日本網友發現，日本好市多（Costco）已開始販售義美小泡芙，興奮分享照片，立刻引發不少網友討論，更有人開始敲碗，希望未來能引進更多台灣經典零食。

一名日本網友23日在社群平台X發文表示，「日本好市多竟然也買得到義美小泡芙了！」從照片可見，草莓與牛奶口味的義美小泡芙家庭號整齊陳列在賣場貨架上，每盒售價2578日圓（約新台幣510元）。貼文曝光後吸引超過4.7萬次瀏覽，不少日本網友直呼，小泡芙讓人一吃就停不下來，也希望未來一般超市也能上架販售。

除了對義美小泡芙感到驚喜外，原PO也向日本好市多許願，希望下一個引進的台灣零食是「北海鱈魚香絲」，還笑稱如果真的開賣，自己可以「從早吃到晚」，就算吃到下巴和太陽穴發痠也甘願，幽默發言讓不少網友會心一笑。

根據本站報導，除了日本人喜歡義美小泡芙外，其實許多南韓藝人還有民眾也相當喜愛，有人曾問道「韓星為何都愛義美小泡芙？」貼文引起眾人討論，「奶油口味的最讚，從小吃到大」、「小泡芙好拿又方便吃，最愛巧克力口味」、「在YT（Youtube）看了幾個韓國來台灣旅遊的影片，都有開箱義美小泡芙」、「台灣人也很愛啊，小泡芙就是好吃」。

還有內行人透露南韓沒有類似的東西，「義美小泡芙類似品在韓國真的找不到！台灣很多零食在韓國都有類似的，像是蝦味先、巧克力派，但義美小泡芙我真的找不到類似能替代的商品。我自己住韓國，去過很多當地超市或大型連鎖超市，買過不少零食，真的找不到能和義美小泡芙一樣好吃的」。